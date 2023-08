Quando gareggia Larissa Iapichino ai Mondiali di atletica? Orari, programma qualificazione e finale, tv, streaming

Larissa Iapichino, una delle punte di diamante della spedizione azzurra a Budapest, si appresta a fare il suo esordio quest’oggi ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. La 21enne fiorentina affronterà a partire dalle ore 12.25 le qualificazioni del salto in lungo, con l’obiettivo di staccare il pass per la finale superando la misura minima di 6.80 metri o inserendosi comunque tra le prime 12 della classifica.

L’atto conclusivo è in programma poi domenica 20 agosto alle ore 16.55, con la nuova campionessa europea Under 23 che ha le carte in regola per giocarsi una medaglia iridata. La figlia di Fiona May si è resa protagonista infatti sinora di una stagione straordinaria, in cui ha conquistato un fantastico argento continentale indoor prima di imporsi all’aperto in ben tre tappe di Diamond League.

Di seguito il calendario completo, il programma e gli orari esatti degli impegni di Larissa Iapichino ai Mondiali 2023 di atletica leggera ed il palinsesto tv e streaming per seguire l’azzurra nel corso della rassegna iridata di Budapest. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, di Sky Sport ed Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA LARISSA IAPICHINO AI MONDIALI DI ATLETICA 2023

Sabato 19 agosto

Ore 12.25 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

Domenica 20 agosto

Ore 16.55 Salto in lungo (femminile), finale

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (su Rai 2 verrà trasmessa solo la finale), gratis e in chiaro; Sky Sport Summer, Sky Sport Arena ed Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse