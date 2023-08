Quando corre oggi Jacobs ai Mondiali nei 100 metri? Orario esatto, programma, dove vederlo in tv e streaming

Oggi sabato 19 agosto (a partire dalle ore 19.43) Marcell Jacobs correrà le batterie dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico si presenterà sui blocchi di partenza a Budapest con una sola gara stagionale nelle gambe (10.21 a Parigi in Diamond League) e con tante incognite sulle spalle dopo aver dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici. Il velocista lombardo spera di avere recuperato la migliore forma e insegue almeno l’accesso alla semifinale.

Le batterie inizieranno alle ore 19.43, ma non si sa ancora a che ora esatta correrà Marcell Jacobs. La composizione delle batterie verrà infatti eseguita a inizio pomeriggio, al termine del turno preliminare da cui sono esentati tutti i big. Bisognerà dunque aspettare dopo pranzo per sapere in che serie sarà inserito l’azzurro, a che ora si presenterà sui blocchi di partenza e quali saranno i suoi avversari.

Di seguito quando corre Marcell Jacobs oggi ai Mondiali di atletica, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO CORRE MARCELL JACOBS OGGI AI MONDIALI?

Sabato 19 agosto

A partire dalle ore 19.43 100 metri, batterie

L’orario indicato è quello in cui scatterà la prima batteria. La batteria esatta e l’orario preciso in cui correrà Marcell Jacobs si scopriranno soltanto a inizio pomeriggio, al termine del turno preliminare da cui l’azzurro è esentato insieme agli altri big.

COME VEDERE MARCELL JACOBS AI MONDIALI OGGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 204) ed Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse