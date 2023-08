Italia-Bulgaria oggi in tv, Europei volley femminile 2023: orario, programma in chiaro, streaming

Si gioca oggi, sabato 19 agosto, Italia–Bulgaria, terzo match delle azzurre nella fase a gironi ei Campionati Europei di volley femminile 2023. Dopo le due schiaccianti vittorie contro Romania e Svizzera, la squadra guidata dal CT Davide Mazzanti proverà a restare a punteggio pieno.

Il palcoscenico sarà ancora quello dell’Arena di Monza per un match che dovrebbe proporre a Miriam Sylla e compagne un test più impegnativo di quelli affrontati sin qui. Le bulgare infatti, guidate da una scatenata Radostina Marinova, ha vinto i primi due incontri battendo per 3-1 tanto la Croazia quanto la Bosnia Erzegovina.

Di seguito il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bulgaria, prossima partita delle azzurre agli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD fino alle 22.00, per poi passare su Rai2, e Sky Sport Action; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA, PROSSIMA PARTITA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Sabato 19 agosto

Ore 21.00 Italia vs Bulgaria – Diretta tv su Rai Sport HD fino alle 22.00, per poi passare su Rai2, e Sky Sport Action

ITALIA-BULGARIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD fino alle 22.00, poi Rai2, gratis e in chiaro; Sky Sport Action (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo