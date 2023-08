Quali partite fa vedere Sky per la seconda giornata di Serie A (26-28 agosto)? Calendario, programma, palinsesto tv e streaming

Siamo pronti per il ritorno in campo della Serie A 2023-2024. Siamo, infatti, ai nastri di partenza della seconda giornata di campionato, che si giocherà nel corso del weekend in arrivo (26-28 agosto) e inizierà a darci le prime conferme dopo quanto visto nel turno d’esordio dello scorso fine settimana.

Come sempre tutti i 10 match saranno trasmessi da DAZN in streaming ma, contemporaneamente 3 saranno in coabitazione con Sky. Quali saranno questi match? La seconda giornata della Serie A 2023-2024 su Sky inizierà domani, sabato 26 agosto alle ore 18.30 con Frosinone-Atalanta quindi alle ore 20.45 toccherà a Milan-Torino. Il programma si chiuderà domenica 27 agosto alle ore 20.45 con Lazio-Genoa.

Ci attende un turno quanto mai importante e gli spunti di interesse non mancheranno. Il Milan proseguirà sulla scia di quanto fatto a Bologna? L’Atalanta farà lo stesso a Frosinone? La Lazio saprà ripartire dopo il ko di Lecce?

I 3 match della seconda giornata di Serie A che saranno disponibili su Sky. Frosinone-Atalanta sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202) quindi Milan-Torino sarà in diretta su Sky Sport 4K (213), Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Calcio (202). Lazio-Genoa sarà in diretta su Sky Sport 4K (213), e Sky Sport Calcio (202). In streaming si potranno seguire su NOW e SkyGO.

Foto: LaPresse