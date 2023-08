Probabili formazioni Serie A oggi (20 agosto): chi gioca, squalificati, assenti e infortunati

Siamo pronti per le gare della domenica della prima giornata della Serie A 2023-2024. L’edizione numero 122 del massimo campionato italiano di calcio scenderà in campo per altre quattro partite dopo averne viste altrettante nella giornata di ieri, con spunti di interesse notevoli. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio le probabili formazioni di oggi, gli infortunati e gli squalificati.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI OGGI, domenica 20 agosto

ROMA – SALERNITANA ore 20.45

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Bove, Spinazzola; Aouar; El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho Indisponibili: Abraham, Kumbulla Squalificati: Pellegrini, Dybala Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Bradaric; Sambia, Coulibaly, G. Maggiore, Mazzocchi; Candreva, Kastanos; Botheim. All. Sousa Indisponibili: Daniliuc, Lovato, Pirola Squalificati: –

SASSUOLO – ATALANTA ore 20.45

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi Indisponibili: Alvarez Squalificati: Ruan Tressoldi ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Bakker; Pasalic, Lookman; Scamacca. All. Gasperini Indisponibili: Hateboer Squalificati: Cambiaghi

LECCE – LAZIO ore 20.45

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All: D’Aversa

Indisponibili: Venuti, Parsson, Gallo Squalificati: – LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri. Indisponibili: Hysaj, Marcos Antonio, Pedro Squalificati: –

UDINESE – JUVENTUS ore 20.45

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Beto. All. Sottil Indisponibili: Deulofeu. Ebosse, Ehizibue Squalificati: – JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Fagioli Squalificati: –

