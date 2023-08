Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Dopo l’antipasto di ieri, con i primi 4 anticipi, oggi si entra ancor più nel vivo della prima giornata del campionato. La Serie A 2023-2024 ci propone un turno inaugurale davvero interessante, con un match tra Sassuolo e Atalanta (oggi alle ore 18.30 al Mapei Stadium) che siamo certi regalerà grandi emozioni.

Da una parte vedremo in azione i padroni di casa guidati ancora una volta dal mister Alessio Dionisi. La squadra emiliana attende novità sul fronte Domenico Berardi, e punta su un tridente interessante composto da Laurientè, Bajrami e Pinamonti, che proverà a rifarsi dopo un primo anno non semplice. In difesa spazio a Viti e Vina, i due volti nuovi del Sassuolo.

Dall’altra parte del campo l’Atalanta, una delle squadre che ha regalato maggiori spunti sul fronte del calciomercato. Gli orobici, infatti, inizieranno con un tridente con Lookman come punto fermo, quindi Scamacca, Tourè e De Ketelaere pronti a dare una mano. A centrocampo il pilastro è Koopmeiners, mentre in difesa Scalvini è pronto per confermare quanto di buono fatto vedere un anno fa.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ATALANTA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi

Indisponibili: Alvarez

Squalificati: Ruan Tressoldi Ballottaggi: Laurientè – Ceide, Defrel – Berardi, Lopez – Boloca

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Bakker; Pasalic, Lookman; Scamacca. All. Gasperini

Indisponibili: Hateboer

Squalificati: Cambiaghi Ballottaggi: Musso – Carnesecchi

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Bindoni e Tegoni

IV: Camplone

VAR: Abbattista

AVAR: Nasca

