Probabili formazioni Monza-Empoli: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

La Serie A quest’oggi, sabato 26 agosto, tornerà in campo con il secondo turno. Molte le sfide sulla carta interessanti ma focalizziamo la nostra attenzione su un match in particolare: stiamo parlando di Monza-Empoli. I brianzoli se la vedranno a partire dalle ore 18.30 e all’interno dell’U-Power Stadium con gli azzurri toscani. Nella prime uscita, entrambe le formazioni, hanno steccato: Raffaele Palladino e i suoi contro l’Inter mentre l’Empoli è caduto sotto i colpi del Verona e in casa. Insomma ci sarà voglia di riscatto da ambo le parti.

Partiamo subito dalla possibile formazione della squadra padrona di casa: il Monza. In porta senza ombra di dubbio ci sarà Di Gregorio. Il terzetto difensivo sarà composto da uno tra Izzo e D’Ambrosio (in vantaggio il primo), Marì e Caldirola. I quattro a centrocampo invece saranno Ciurria, Pessina, Gagliardini e Kyriakopoulos. Dietro l’unica punta che dovrebbe essere Mota, leggermente avanti nel ballottaggio con Maric, troveremo Caprari e Colpani.

Passiamo poi agli ospiti e quindi alla probabile formazione dell’Empoli. Perisan a difendere i pali con il quartetto difensivo composto da Ebuehi (meglio di Bereszynski per Zanetti), Ismajli, Luperto e Cacace (Pezzella è leggermente indietro nel ballottaggio). I due centrocampisti arretrati saranno Marin e Grassi. I tre dietro l’unica punta saranno senza ombra di dubbio Cancellieri (Shpendi potrebbe entrare a partita in corso, Baldanzi e Gyasi, con Caputo più Piccoli in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-EMPOLI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo/D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Caprari, Colpani; Mota/Maric. All. Palladino

Indisponibili: Bettella

Bettella Squalificati: –

EMPOLI (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi/Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace/Pezzella; Marin, Grassi; Cancellieri/Shpendi, Baldanzi, Gyasi; Caputo/Piccoli. All. Zanetti Indisponibili: Caprile, Maldini, Fazzini, Walukiewicz

Caprile, Maldini, Fazzini, Walukiewicz Squalificati: –

CALENDARIO MONZA-EMPOLI

Sabato 26 agosto

Ore 18.30 Monza-Empoli– Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA MONZA-EMPOLI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN 2, per gli abbonati.

Zona DAZN 2, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

CHI E’ L’ARBITRO DI MONZA-EMPOLI

AURELIANO

IMPERIALE – D’ASCANIO

IV: MINELLI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MUTO

Foto: LaPresse