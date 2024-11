Calcio, Lecce ed Empoli pareggiano 1-1 nell’anticipo della 12ma giornata di Serie A

Finisce in pareggio tra Lecce ed Empoli il secondo anticipo del dodicesimo turno della Serie A 2024-2025 di calcio maschile. Una giornata cominciata eccezionalmente ieri, di giovedì, con l’1-1 di Marassi tra Genoa e Como, mentre tra sabato e domenica si disputeranno le altre otto partite che completeranno questa tornata di campionato lasciando spazio alla pausa per le nazionali.

Scontro diretto salvezza ad alta tensione allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce, con i padroni di casa che andavano a caccia di punti vitali per provare ad uscire dalla zona rossa della classifica. Match tutto in salita però per i salentini, costretti a rimontare dopo il gol dell’1-0 firmato da Pellegri per l’Empoli al 33′ del primo tempo.

Forcing notevole nella ripresa del Lecce, che crea diverse occasioni rischiando però di subire il 2-0 al 57′ sul palo interno colpito da Cacace. Il pareggio si concretizza al 77′ con la rete di Pierotti (subentrato all’infortunato Banda dopo soli 20 minuti), poi i pugliesi sfiorano la vittoria centrando due traverse nel giro di un minuto ma devono accontentarsi dell’1-1.

Con questo risultato, in attesa degli altri incontri della 12ma giornata, il Lecce aggancia Parma e Cagliari a quota 9 punti lasciando Monza e Venezia da sole in fondo alla graduatoria, mentre i toscani restano nella parte sinistra della classifica in 10ma piazza provvisoria con 15 punti.