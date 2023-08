Probabili formazioni Genoa-Fiorentina: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Oggi, sabato 19 agosto 2023, finalmente tornerà la Serie A 2023-2024. L’edizione numero 122 del massimo campionato italiano di calcio alzerà il sipario su di sé con due anticipi alle ore 18.30 e altrettanti alle ore 20.45. Nella fascia serale, oltre a Inter-Monza, vedremo in azione un interessante Genoa-Fiorentina.

Sarà, quindi, il primo match dei rossoblù che tornano in Serie A dopo un anno nella serie cadetta. La squadra allenata da mister Alberto Gilardino proverà ad iniziare nel migliore dei modi il proprio campionato che, nonostante diversi colpi interessanti e tanta ambizione, dovrà portare in primis una salvezza quanto più tranquilla possibile.

Dall’altra parte la Fiorentina che, reduce dalla finale di Conference League persa nello scorso mese di giugno, vuole confermarsi ai piani alti della classifica. La guida tecnica di Vincenzo Italiano non è cambiata, mentre in campo vedremo diverse novità. Partito Cabral, arrivato Nzola, mentre in mediana come si inserirà Arthur?

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-FIORENTINA

Genoa (3-5-1-1): Martinez; Dragusin, De Winter, Vasquez; Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino Indisponibili: Pajac, Messias Squalificati: Sabelli, Strootman Ballottaggi: nessuno Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Mina, Biraghi; Mandragora, Arthur Melo; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano Indisponibili: Castrovilli Squalificati: Kouamé Ballottaggi: Quarta – Ranieri, Ikone – Sabiri, Nzola – Jovic

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Lo Cicero-Colarossi

IV: Abisso

VAR: Doveri

AVAR: Miele

Foto: LaPresse