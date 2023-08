Probabili formazioni Fiorentina-Rapid Vienna, playoff Conference League: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Corsa a tre per la trequarti viola, Mayulu la punta degli austriaci

Appuntamento alle 20.00 di oggi, giovedì 31 agosto, per la Fiorentina che ospita il Rapid Vienna nel ritorno del playoff di Conference League.

Si parte dall’1-0 per gli austriaci maturato all’andata. Il match, diretto dall’arbitro Simovic, sarà trasmesso da DAZN, Sky e TV8.

Formazione tipo per Italiano (che deve rinunciare a Ikoné, Infantino e Barak) e ha dubbi soprattutto in attacco: Nzola è favorito su Beltran, mentre Kouame, Brekalo e Sottil si giocano una maglia sulla trequarti dove sono certi di una maglia da titolare Gonzalez e Bonaventura. In mediana, Mandragora e Arthur, ma attenzione a Duncan. Davanti a Terracciano una linea composta da Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi.

Gli austriaci dovranno fare a meno di Cvetkovic, Burgstaller e Schick e schiereranno Hedl in porta, protetto da Oswald (in vantaggio su Koscelnik), Querfeld, Hofmann e Auer. A centrocampo, nel 4-2-3-1 di Barisic, Kerschbaum e Sattlberger. Kühn, Seidl e Grüll agiranno invece alle spalle di Mayulu che sarà preferito a Strunz.

Di seguito il calendario e il programma di Fiorentina-Rapid Vienna, ritorno dei playoff di Conference League, che si giocherà oggi, giovedì 31 agosto, alle 20.00. La partita sarà trasmessa da DAZN, Sky e TV8.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-RAPID VIENNA

FIORENTINA (4-2-3-1) : Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Kouame, Bonaventura, N. Gonzalez; Nzola. All. Italiano

: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Kouame, Bonaventura, N. Gonzalez; Nzola. All. Italiano RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Oswald, Querfeld, Hofmann, Auer; Kerschbaum, Sattlberger; Kühn, Seidl, Grüll; Mayulu. All. Barisic.

CHI È L’ARBITRO

Arbitro: Simovic. Assistenti: Djorovic e Simovic. Quarto ufficiale: Lukic. VAR: Markovic. AVAR: Zivkovic.

Ore 20.00 Fiorentina-Rapid Vienna – Diretta tv su DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), Sky Sport Calcio 240, Sky Sport 251 e TV8, diretta streaming su DAZN, SkyGo, NowTv e TV8.it.

Diretta tv : DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), Sky Sport Calcio 240, Sky Sport 251 e TV8

: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), Sky Sport Calcio 240, Sky Sport 251 e TV8 Diretta Streaming: DAZN, SkyGo, NowTv e TV8.it.

