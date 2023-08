Probabili formazioni Fiorentina-Lecce: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Alle 18.30 di questa sera la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà il Lecce di Roberto D’Aversa per la seconda giornata della Serie A 2023-2024: entrambe le squadre, dopo i successi ottenuti rispettivamente con Genoa e Lazio, andranno alla caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato.

I Viola devono reagire alla sconfitta sorprendente nell’andata dei playoff di Conference League con il Rapid Vienna: per il match di oggi, l’allenatore ex Spezia è propenso a schierare una formazione molto rivisitata in vista del ritorno con gli austriaci. Terracciano agirà come sempre tra i pali, difesa a quattro composta da Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta e Parisi, Duncan e Arthur saranno i mediani, nella trequarti vedremo Nico Gonzalez, Infantino e Kouamé, i quali supporteranno l’unica punta Beltran.

I salentini hanno stupito nella prima uscita in campionato, trovando tre punti preziosissimi con la Lazio di Maurizio Sarri. Quest’oggi D’Aversa dovrebbe riconfermare l’undici titolare di settimana scorsa: Falcone in porta, Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Dorgu in difesa, centrocampo a tre formato da Gonzalez, Ramadani e Rafia, tridente offensivo composto da Strefezza, Almqvist e Banda.

Il match, il cui via è programmato alle 18.30 di oggi allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà diretto dalla signora Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo, il quale sarà coadiuvato da Antonio Di Martino.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-LECCE OGGI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Infantino, Kouame; Beltran. All. Italiano.

Ballottaggi: Terracciano-Christensen, Beltran-Nzola.

Indisponibili: Castrovilli.

Squalificati: nessuno.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Strefezza, Almqvist, Banda. All. D’Aversa.

Ballottaggi: Dorgu-Gallo.

Indisponibili: Krstovic.

Squalificati: nessuno.

Foto: Lapresse