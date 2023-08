Probabili formazioni Empoli-Verona: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Quest’oggi, sabato 19 agosto 2023, prenderà il via la Serie A 2023-2024. L’edizione numero 122 del massimo campionato italiano di calcio alzerà il sipario su di sé con due anticipi alle ore 18.30 e altrettanti alle ore 20.45. Nel primo caso, oltre ai campioni d’Italia del Napoli che saranno di scena a Frosinone, saranno in campo Empoli e Verona.

Allo stadio Castellani del capoluogo toscano, quindi, vedremo in azione l’Empoli di mister Zanetti contro gli scaligeri del neo-mister Baroni. Una sfida subito molto importante, che metterà in palio 3 punti pesanti tra due squadre che, a rigori di logica, dovranno combattere per la zona retrocessione dopo quanto visto un anno fa.

I padroni di casa si presentano in formazione pressoché tipo, e cercheranno di mettere alle spalle la brutta sconfitta interna in Coppa Italia contro il Cittadella. Dall’altra parte, invece, il Verona, che scenderà in Toscana senza Lazovic e Henry infortunati, e Faraoni e Hien squalificati, cercherà di confermare quanto di buono fatto vedere in Coppa contro l’Ascoli.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-VERONA

Empoli (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Marin, Grassi; Baldanzi, Henderson, Gyasi; Caputo. All. Zanetti

Indisponibili: Maldini

Squalificati: – Ballottaggi: nessuno Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Cabal, Magnani, Coppola; Terracciano, Dawidowicz, Hongla, Doig; Ngonge, Mboula; Djuric. All. Baroni Indisponibili: Lazovic, Henry Squalificati: Faraoni, Hien Ballottaggi: Doig – Saponara, Duda – Folorunsho, Djuric – Bonazzoli

Arbitro: Massimi

Assistenti: Zingarelli – Scatragli

IV: Manganiello

VAR: Valeri

AVAR: Gariglio

Foto: LaPresse