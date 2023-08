Perché Mario Lambrughi è stato squalificato ai Mondiali di atletica: beffa in semifinale

Mario Lambrughi è stato squalificato nella semifinale dei 400 ostacoli ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’Italiano si è visto sventolare in faccia il cartellino rossonero a causa di una falsa partenza, nitida e indiscutibile. L’azzurro è infatti partito 17 millesimi prima del colpo di pistola, ricordiamo che gli atleti possono scattare a partire da un decimo dopo il via dello starter per non incappare in una “falsa”. Il 31enne si è subito reso conto dell’errore commesso e infatti non ha nemmeno protestato, lasciando immediatamente la pista di Budapest.

Il brianzolo residente a Biassono, tesserato per l’Atletica Riccardi Milano e allenato da Simone Vimercati, aveva corso in 49.54 ai Campionati Italiani Assoluti di Molfetta, mentre il suo personale è il 48.99 vecchio di cinque anni. La finale era comunque praticamente impossibile da raggiungere vista l’enorme caratura degli avversari (accedevano all’atto conclusivo i primi due classificati e i due migliori tempi di ripescaggio).

In quella semifinale ha primeggiato Kyron McMaster dalle Isole Vergini Britanniche con il tempo di 47.72. Il caraibico, tra i grandi favoriti della vigilia per la conquista delle medaglie, ha ampiamente prevalso nei confronti del regolarissimo estone Rasmus Maegi (48.30) e dello statunitense CJ Allen (48.44).

Foto: Colombo/FIDAL