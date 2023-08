Perché Italia-Bulgaria di volley sarà su due canali stasera: orari, palinsesto e cambio di rete

Questa sera l’Italia femminile tornerà in campo per disputare il match valido per la terza giornata della fase a gironi degli Europei 2023. Le azzurre sfideranno la Bulgaria alle 21:00 all’Arena di Monza, in un incontro che sarà molto utile per capire ulteriormente il valore delle nostre portacolori.

Dopo i successi per 3-0 contro Romania e Svizzera, le ragazze di Davide Mazzanti andranno a caccia della terza affermazione consecutiva per restare in vetta alla classifica del gruppo B a punteggio pieno. Vincere non sarà però facile, perché la Bulgaria, attualmente prima nel girone insieme all’Italia grazie ai successi contro Croazia e Bosnia-Erzegovina, è una squadra con diversi elementi di ottimo valore.

La partita Italia-Bulgaria inizierà questa sera alle 21:00 all’Arena di Monza. Il match si potrà vedere in diretta tv a pagamento su Sky Sport Action (canale 205 a pagamento) e in chiaro sui canali Rai. Più precisamente, la sfida sarà visibile su Rai Sport HD fino alle 22:00 e poi dalle 22:00 in poi su Rai 2 HD. Il motivo di questo cambio di canale è l’impossibilità di trasmettere la partita Italia-Bulgaria fin da subito su Rai 2 per via della sessione serale dei Mondiali 2023 di atletica, che terminerà appunto alle 22:00 e si potrà guardare su Rai 2 fino al termine. La diretta streaming sarà invece disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intero match.

Foto Valerio Origo