Perché il Presidente della Federcalcio spagnola è stato sospeso dalla FIFA? Lo stop per Luis Rubiales

È arrivata ufficialmente la decisione della FIFA da pochissimi istanti: Luis Rubiales è stato sospeso dalla presidenza della federazione calcistica spagnola a seguito del bacio sulle labbra dato a Jenni Hermoso, calciatrice della Nazionale di calcio spagnola femminile che ha vinto il Mondiale. “Abbiamo deciso oggi di sospendere provvisoriamente il signor Luis Rubiales da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale”. Questo quanto dichiarato dall’organo di governo del calcio mondiale in un comunicato.

Rubiales verrà sospeso per 90 giorni, in attesa del procedimento disciplinare. Non potrà svolgere alcuna attività legatA al calcio, a livello nazionale ed internazionale. Il presidente della Commisione Disciplinare che si è occupato del caso ha quindi deciso la sospensione provvisoria del presidente della Federazione Spagnola.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Sono state inoltre emesse due direttive aggiuntive. Cosa viene indicato all’interno delle direttive? Che Rubiales e la federcalcio spagnola dovranno astenersi dal contattare la Hermoso. Insomma una decisione significativa ma il delicatissimo caso non è ovviamente terminato qui. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane: nel frattempo Rubiales non potrà operare in alcun modo nel settore calcistico.

Foto: LaPresse