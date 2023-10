Calcio, la FIFA ha deciso di squalificare per tre anni Luis Rubiales

Luis Rubiales non potrà prendere parte a nessuna attività riguardante il calcio per i prossimi tre anni. Quest’oggi è arrivata la sentenza da parte della FIFA riguardante l’ex presidente della Federcalcio spagnola, finito nel mirino della critica dopo il bacio alla giocatrice della sua nazionale Jenni Hermoso durante la celebrazione per la vittoria dei Mondiali.

Un gesto che aveva suscitato immediatamente grandissime polemiche. Rubiales si era subito scusato per l’accaduto e aveva cercato di salvare la propria posizione. Alla fine l’ex numero uno del calcio spagnolo ha dovuto dimettersi dal proprio incarico.

In attesa della sentenza, la FIFA aveva sospeso provvisoriamente Rubiales per per un periodo iniziale di 90 giorni. Oggi è arrivata l’inibizione dal mondo del calcio per tre anni.

Questo il comunicato da parte della FIFA: “La Commissione Disciplinare della FIFA ha bandito Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale per tre anni, avendo ritenuto che abbia agito in violazione dell’articolo 13 della Disciplina FIFA Codice.La presente causa riguarda gli eventi accaduti durante la finale della FIFA Women’s World Cup™ il 20 agosto 2023, per i quali il sig. Rubiales era stato sospeso provvisoriamente per un periodo iniziale di 90 giorni .Il signor Rubiales è stato informato oggi dei termini della decisione della Commissione Disciplinare della FIFA. In conformità con le pertinenti disposizioni del Codice Disciplinare FIFA, ha dieci giorni di tempo per richiedere una decisione motivata, che, se richiesta, sarà successivamente pubblicata su legal.fifa.com. La decisione resta soggetta a possibile ricorso dinanzi alla Commissione d’Appello della FIFA.La FIFA ribadisce il suo impegno assoluto a rispettare e proteggere l’integrità di tutte le persone e a garantire il rispetto delle regole fondamentali di una condotta dignitosa”.

FOTO: LaPresse