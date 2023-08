Perché il Napoli è testa di serie in Champions League? Le fasce per il sorteggio e chi evitano i Campioni d’Italia

Manca poco più di una settimana e, finalmente, vivremo il primo atto ufficiale della Champions League 2023-2024. La massima competizione continentale per club ha già mosso passi importanti, sotto forma della lunga trafila di match per qualificarsi alla fase a gironi, ma nella serata di giovedì 31 agosto vivremo il sorteggio dei gruppi, nei quali verranno collocate le 32 squadre ai nastri di partenza.

Come sempre il sorteggio sarà effettuato nella sede UEFA di Nyon, in Svizzera, e vedrà le formazioni suddivise in 4 fasce. In prima fascia sarà collocato il Napoli e, assieme agli azzurri, troveranno posto i campioni in carica del Manchester City, la squadra vincitrice dell’Europa League, ovvero il Siviglia, più sei compagini campioni in carica nei rispettivi campionati, ovviamente quelli più importanti a livello di ranking.

Tra queste, la formazione campione d’Italia, sarà a braccetto con il Bayern Monaco, il PSG, il Barcellona, il Benfica e il Feyenoord. Un novero di squadre davvero di altissimo livello che, in questo modo, quantomeno sulla carta, potrebbero avere un’urna più benevola, andando a pescare tra seconda, terza e quarta fascia.

La squadra allenata da mister Rudi Garcia, per esempio, potrà evitare rivali come il Manchester City di Pep Guardiola, il Bayerno Monaco di Tuchel, il PSG di Mbappè, il Barcellona di Xavi e il sempre temibile Benfica che, come si è visto un anno fa, nella prima fase della Champions League aveva davvero impressionato. Il Napoli vuole ripetere l’ottimo cammino europeo di un anno fa e, se possibile, migliorarlo. Il sorteggio di Nyon inizierà già a dare una mano?

Foto: LaPresse