Perché il mercato in Arabia Saudita chiude dopo? Attenzione ad acquisti e cessione da settembre: cosa succede

Senza ombra di dubbio il mercato estivo 2023 è stato dominato dall’Arabia Saudita. Quello che sembrava solamente un fuoco di paglia con l’avvento di Cristiano Ronaldo, in questa finestra ha fatto capire di avere le idee ben chiare in mente immettendo sul mercato internazionale centinaia di milioni di euro tra ingaggi di cartellini e stipendi (spesso anche in tripla cifra).

Il calciomercato della Saudi Pro League, non solo ha saccheggiato mezza Europa con cifre iperboliche (da Benzema a Kantè, da Milinkovic-Savic a Brozovic, passando per Manè e ultimo in ordine di tempo anche Gabri Veiga), ma avrà anche una durata particolare, più lunga di quanto avviene nel Vecchio Continente.

Il mercato dell’Arabia Saudita, infatti, si concluderà nella giornata di giovedì 7 settembre. Anzi, in teoria avrebbe dovuto concludersi molto dopo, ovvero mercoledì 20 settembre, ma dopo una sollecitazione della FIFA, la dead-line è stata avvicinata. Fino a quella data, quindi, i club europei potranno continuare a cedere i loro calciatori alle squadre della Pro League, non potendo però più acquistare fino all’apertura del mercato invernale del 2024.

Una variabile notevole su questo ultimo scorcio di mercato italiano. Nei nostri confini, infatti, la finestra si concluderà il primo settembre, per cui sei giorni prima di quanto avverrà in Arabia Saudita. In questo modo, quindi, i giocatori delle nostre squadre potrebbero essere ancora acquistati dal campionato saudita, una difficoltà ulteriore per chi avrebbe preferito già chiudere la propria rosa.

