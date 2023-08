Pentathlon, Mondiali 2023: Giorgio Malan decimo nella finale maschile. Oro al britannico Joseph Choong

Si piazza al decimo posto Giorgio Malan nella finale individuale maschile dei Mondiali 2023 di pentathlon moderno, in corso a Bath, in Gran Bretagna: oro al padrone di casa britannico Joseph Choong davanti al messicano Emiliano Hernandez, il quale conquista l’argento ed il pass olimpico per Parigi 2024, ed all’egiziano Mohanad Shaban, di bronzo.

Il messicano è l’unico a staccare il pass per i Giochi in quanto il britannico (d’argento ai Giochi Europei dietro a Giorgio Malan) e l’egiziano (vittorioso nelle Finali di Coppa del Mondo) ne erano già in possesso: in questo modo diventano 9 le carte olimpiche che verranno assegnate attraverso in ranking al termine del periodo di qualificazione. Passo olimpico già conquistato in precedenza anche da Giorgio Malan (proprio grazie all’oro dei Giochi Europei), unico azzurro oggi in finale, il quale si classifica decimo.

Nella graduatoria a squadre trionfa l’Egitto con 4530 punti, davanti alla Gran Bretagna, seconda con 4450, ed alla Corea del Sud, terza con 4450: erano queste le uniche tre Nazionali con tre elementi a testa qualificati per l’ultimo atto odierno. Italia nelle retrovie.

Il britannico Joseph Choong vince con 1523 punti davanti al messicano Emiliano Hernandez, secondo con 1518, mentre l’egiziano Mohanad Shaban chiude terzo a quota 1514. Giorgio Malan, costretto alla rimonta dopo la prova di scherma che lo ha fatto partire in finale dal fondo della classifica in finale, arpiona il decimo posto con 1497 punti.

CLASSIFICA FINALE MASCHILE (TOP 10)

1 CHOONG Joseph 2 22 13 239 8 2:02.44 306 1 60.00 293 12 10:15.70 685 1523

2 HERNANDEZ Emiliano 7 21 14 232 10 2:03.72 303 2 61.04 293 10 10:10.30 690 1518

3 SHABAN Mohanad 6 22 13 235 4 2:00.06 310 11 68.00 268 3 9:59.50 701 1514

4 ELGENDY Ahmed 12 17 18 216 2 1:58.87 313 8 68.06 282 4 10:01.00 699 1510

5 ELGENDY Mohamed 5 22 13 237 17 2:08.03 294 7 67.00 283 9 10:08.80 692 1506

6 JUN Woongtae 3 21 14 238 5 2:00.21 310 15 62.06 265 8 10:08.30 692 1505

7 BOHM Csaba 13 18 17 215 6 2:00.30 310 14 64.01 265 1 9:48.20 712 1502

8 BELAUD Valentin 8 21 14 230 15 2:07.23 296 9 68.05 279 6 10:03.70 697 1502

9 DOGUE Marvin Faly 11 18 17 217 14 2:06.80 297 3 07.01 293 7 10:07.70 693 1500

10 MALAN Giorgio 17 15 20 202 3 1:59.49 312 5 58.05 286 5 10:03.20 697 1497

