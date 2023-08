Pentathlon, Elena Micheli resta sul tetto del mondo! Alice Sotero d’argento: è doppietta ai Mondiali! Italia d’oro a squadre, apoteosi azzurra!

Italia dominante ai Mondiali 2023 di pentathlon moderno in corso a Bath, in Gran Bretagna: Elena Micheli centra un clamoroso back to back, conferma il titolo iridato del 2022 e resta sul tetto del mondo, ma al suo fianco, al secondo posto conquista la medaglia d’argento Alice Sotero. Il 13° posto di Alessandra Frezza, infine, consegna all’Italia anche l’oro a squadre: è apoteosi azzurra!

Medaglia di bronzo individuale e pass olimpico per la britannica Kerenza Bryson, la quale è d’argento a squadre con le connazionali Olivia Green, ottava, e Jessica Varley, nona. La medaglia di bronzo a squadre, infine, va all’Ungheria, con due rappresentanti in finale, ovvero Blanka Bauer, 16ma, e Michelle Gulyas, 18ma.

Elena Micheli bissa l’oro mondiale conquistato lo scorso anno ad Alessandria d’Egitto e conferma la magnifica prestazione con cui aveva vinto le Finali di Coppa del Mondo, staccando per prima il pass per Parigi 2024: oggi l’azzurra prende la testa della classifica dopo il nuoto e domina il laser run, chiudendo a quota 1429.

Grande rimonta, coronata con la medaglia d’argento, da parte di Alice Sotero, già oro ai Giochi Europei (successo che le aveva dato il pass per Parigi 2024), nona dopo il nuoto, la quale nel corso del laser run conclusivo va a bruciare sul traguardo la britannica Kerenza Bryson, conquistando la piazza d’onore con 1420 punti.

Dunque 9″ separano le due azzurre, mentre il terzo posto, come detto, va alla britannica Bryson, che chiude a 10″ da Micheli, salendo sul gradino più basso del podio ed ottenendo il pass per Parigi 2024. Alessandra Frezza, infine, chiude 13ma a quota 1372, a 57″ dall’oro.

Nella classifica a squadre l’Italia, sommando i punteggi delle tre azzurre in finale ottiene quota 4221, battendo la Gran Bretagna, che poteva contare su quattro atlete in finale (scartato il decimo posto di Emma Whitaker a quota 1388), seconda a quota 4207. Terza l’Ungheria, con due sole atlete nell’ultimo atto, fermatasi a quota 3537.

Foto: comunicato stampa FIPM