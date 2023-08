Canoa velocità, i convocati dell’Italia per il test event di Parigi: azzurri presenti col C2 500 maschile, tre equipaggi della paracanoa

Quest’anno la Coppa del Mondo di canoa velocità consta di tre tappe invece delle consuete due: il test event olimpico e paralimpico in vista dei Giochi di Parigi 2024, valevole anche per il circuito maggiore, si terrà a Vaires-sur-Marne, in Francia, da mercoledì 30 agosto a venerdì 1 settembre.

L’Italia sarà presente con gli equipaggi che hanno conquistato il pass per i Giochi (Olimpici e Paralimpici) di Parigi 2024: nella canoa velocità sarà in gara il C2 500 maschile dei campioni d’Europa, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei (Fiamme Oro).

Nella paracanoa, invece, saranno tre le imbarcazioni azzurre in gara: presenti nel KL2 200 maschile Federico Mancarella (CC Bologna), fresco vincitore della medaglia di bronzo iridata, nel KL3 200 maschile Kwadzo Klokpah (Can. Lecco), e nel KL1 200 femminile Eleonora De Paolis (CC Aniene).

I CONVOCATI DELL’ITALIA

KAYAK MASCHILE:

CANOA CLUB BOLOGNA: Federico MANCARELLA

S. CANOTTIERI LECCO: Kwadzo KLOKPAH

KAYAK FEMMINILE:

C.C. ANIENE: Eleonora DE PAOLIS

CANADESE MASCHILE

GR.SP. FIAMME ORO: Carlo TACCHINI, Gabriele CASADEI

Foto: comunicato stampa Federcanoa