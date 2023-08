Golf, Todd Clements si prende il D+D Real Czech Masters. Edoardo Molinari ai piedi della top ten

Grazie ad un ultimo round da manuale Todd Clements si aggiudica il D+D Real Czech Masters (montepremi 2 milioni di dollari) risalendo dalla quinta posizione. L’inglese piazza un dirompente giro da -9 bogey free beffando i diretti rivali e chiudendo la kermesse boema con lo score complessivo di -22 (266 colpi).

Doppietta inglese completata dall’ottimo Matt Wallace, che si ferma ad una sola lunghezza dal connazionale. -18 e terzo gradino del podio conquistato dal danese Nicolai Hojgaard. Kermesse ceca risoltasi nelle ultime battute grazie ad un fine settimana serrato vissuto colpo a colpo da almeno una ventina di protagonisti. A testimoniare l’equilibrio il gruppone di golfisti che saluta Praga con la quarta posizione.

Con il punteggio di -17 troviamo infatti al quarto posto il paraguaiano Fabrizio Zanotti, lo scozzese Robert Macintyre, lo svedese Ludvig Aberg, il finlandese Sami Valimaki ed i tedeschi Nick Bachem e Maximilian Schmitt. Sul percorso par 72 dell’Albatross Golf Resort di Praga (Repubblica Ceca) chiude la top ten a -16 il tedesco Yannik Paul.

In chiaroscuro l’epilogo per i tre italiani in gara. Ottima quarta tornata per Edoardo Molinari (foto), che si ferma però ad un passo dalle prime dieci posizioni agguantando l’11° posto con lo score di -15. Buona risalita anche per Renato Paratore, che si congeda da Praga con un rinfrancante 22° posto con il punteggio di -13. Scivola indietro invece Francesco Molinari. Il torinese quest’oggi non va oltre la patta con il par finendo a ridosso della top 30 a margine di un complessivo -11. Per Clements, che martedì spegnerà 27 candeline, si tratta del primo titolo nel DP World Tour.

Foto: LivePhotoSport