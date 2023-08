Pentathlon, Challenger Poland Drzonkow 2023: ottavo posto per Federico Alessandro, vince Jean Baptiste Mourcia

Si chiude per l’Italia con un altro azzurro in top ten la prima tappa del Pentathlon Challenger, competizione valida per il ranking olimpico disputata a Drzonkow, in Polonia: nella finale maschile si classifica infatti all’ottavo posto Federico Alessandro (Aeronautica Militare).

Questa gara era molto importante per l’Italia maschile, dato che, in caso di mancata qualificazione diretta ai Mondiali 2023 e 2024, occorrerà affidarsi al ranking olimpico per staccare il secondo pass per Parigi 2024 tra gli uomini, dopo la qualificazione di Giorgio Malan grazie all’oro ai Giochi Europei.

Nella finale odierna Federico Alessandro (Aeronautica Militare) si classifica ottavo a quota 1448 punti nella gara vinta dal transalpino Jean Baptiste Mourcia, primo con 1486, davanti al rappresentante dell’Ecuador Andres Torres, secondo a quota 1476, ed al magiaro Bence Kardos, terzo con 1471.

L’azzurro, classe 2001 e quindi terzo più giovane tra i finalisti odierni, partiva dai 220 punti del ranking round di scherma (19 assalti vinti e 16 persi), poi ne ha totalizzati 293 nell’equitazione (un ostacolo abbattuto, secondo score), poi ne ha accumulati altri 6 nel bonus round di scherma, per un totale di 226 (quarto punteggio).

Altri 291 sono arrivati nel nuoto (crono di 2’09″60, il settimo assoluto), infine la prestazione di Federico Alessandro, che resta comunque ottima, è stata leggermente sporcata da un laser run da 638 punti (15° score, tempo di 11’02″51), per un totale di 1448, che vale l’ottavo posto assoluto.

Foto: UIPM World Pentathlon / Virág Buza