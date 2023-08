Calendario Mondiali tiro a segno 2023: programma, orari, tv, streaming

Tutto pronto per i Mondiali 2023 di tiro a segno in programma a Baku (Azerbaigian) da giovedì 17 a giovedì 31 agosto: in ciascuna delle otto prove individuali delle specialità olimpiche (17 e 19 agosto quelle da 10 metri e 20, 21 e 22 agosto quelle da 25 e 50 metri) saranno in palio quattro pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Ogni Paese potrà ottenerne uno soltanto e dovrà farlo con un tiratore che non ne abbia già conquistato uno in precedenza (in una qualsiasi specialità), a patto che non abbia già completato il contingente massimo di due tiratori in quella determinata specialità.

Le finali delle dieci specialità olimpiche verranno trasmesse in diretta streaming sui canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) e su Olympic Channel. Di seguito il programma completo della rassegna iridata di tiro a segno 2023.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A SEGNO 2023

Giovedì 17 agosto

06.30 Qualificazioni pistola 10m maschile 1a parte

08.30 Qualificazioni pistola 10m maschile 2a parte

10.30 Qualificazioni pistola 10m femminile 1a parte

10.45 Finale pistola 10m maschile

12.30 Qualificazioni pistola 10m femminile 2a parte

14.45 Finale pistola 10m femminile

Venerdì 18 agosto

08:30 Qualificazioni carabina 10m mista 1a parte

09:45 Qualificazioni carabina 10m mista 2a parte

11:00 Qualificazioni pistola 10m mista 1a parte

09.15 Finale carabina 10m mista

12:15 Qualificazioni pistola 10m mista 2a parte

11.45 Finale pistola 10m mista

Sabato 19 agosto

08:15 – 09:30 10m Air Rifle Men

10:15 – 11:30 10m Air Rifle Women Relay 1

10:15 – 13:15 25m Pistol Men Junior Precision Stage

12:15 – 13:30 10m Air Rifle Women Relay 2

14:15 – 15:30 10m Air Pistol Men

16:00 Finale 10m Air Rifle Men

16:15 – 17:30 10m Air Pistol Women

16:30 – 19:00 25m Pistol Men Junior Rapid Fire Stage

17:15 Finale 10m Air Rifle Women

18:30 Finale 10m Air Pistol Men

19:45 Finale 10m Air Pistol Women

Domenica 20 agosto

08:15 – 11:00 50m Rifle 3 Positions Women Junior

11:45 – 12:15 Air Pistol Team Men Stage 1

11:45 – 12:15 Air Pistol Team Women Stage 1

12:00 Finale 50m Rifle 3 Positions Women Junior

13:00 – 13:30 Air Rifle Team Men Stage 2

13:00 – 13:30 Air Rifle Team Women Stage 2

13:30 – 16:15 50m Rifle 3 Positions Men Junior

15:00 Finale Air Pistol Team Men

16:30 Finale Air Rifle Team Women

18:00 Finale Air Pistol Team Men

19:30 Finale Air Rifle Team Men

Lunedì 21 agosto

08:00 – 11:00 25m Pistol Women Junior Precision Stage

08:15 – 08:45 10m Air Rifle Mixed Team Relay 1

09:15 – 09:45 10m Air Rifle Mixed Team Relay 2

09:30 Finale 50m Rifle 3 Positions Men Junior

10:00 – 10:30 10m Air Rifle Mixed Team Stage 2

11:30 – 12:00 10m Air Pistol Mixed Team Relay 1

11:30 – 15:30 25m Rapid Fire Pistol Men Junior Stage 1

11:45 – 12:30 50m Rifle Prone Men Junior

11:45 – 12:30 50m Rifle Prone Women Junior

12:30 – 13:00 10m Air Pistol Mixed Team Relay 2

13:15 Final 10m Air Rifle Mixed Team

13:15 – 13:45 10m Air Pistol Mixed Team Stage 2

15:00 Final 10m Air Pistol Mixed Team

Martedì 22 agosto

08:00 – 10:30 25m Pistol Women Junior Rapid Fire Stage

08:15 – 11:30 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior

11:45 Finale 25m Pistol Women Junior

12:30 – 16:30 25m Rapid Fire Pistol Men Junior Stage 2

13:30 Finale 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior

13:30 – 14:20 50m Rifle Prone Men Relay 1

13:30 – 14:20 50m Rifle Prone Women Relay 1

15:15 – 16:05 50m Rifle Prone Men Relay 2

15:15 – 16:05 50m Rifle Prone Women Relay 2

Mercoledì 23 agosto

08:00 – 11:00 25m Pistol Team Women Junior

08:15 – 11:00 50m Rifle 3 Positions Team Men Junior

10:30 Finale 25m Rapid Fire Pistol Men Junior

11:45 – 14:30 50m Rifle 3 Positions Team Women Junior

12:15 Finale 25m Pistol Team Women Junior

14:15 Finale 50m Rifle 3 Positions Team Men Junior

Giovedì 24 agosto

08:00 – 12:00 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team Junior

08:15 – 11:00 50m Rifle 3 Positions Men Relay 1

09:30 Finale 50m Rifle 3 Positions Team Women Junior

11:45 – 14:30 50m Rifle 3 Positions Men Relay 2 (MQS only)

12:45 Finale 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team Junior

15:30 Finale 50m Rifle 3 Positions Men

Venerdì 25 agosto

08:00 – 12:00 25m Rapid Fire Pistol Team Men Junior

08:15 – 11:00 50m Rifle 3 Positions Women Relay 1

11:45 – 14:30 50m Rifle 3 Positions Women Relay 2 (MQS only)

13:00 Finale 25m Rapid Fire Pistol Team Men Junior

15:30 Finale 50m Rifle 3 Positions Women

15:30 – 18:15 50m Rifle 3 Positions Team Men

15:45 – 19:15 25m Standard Pistol Men

15:45 – 19:15 25m Standard Pistol Women

15:45 – 19:15 25m Standard Pistol Men Junior

15:45 – 19:15 25m Standard Pistol Women Junior

19:15 Finale 50m Rifle 3 Positions Team Men

Sabato 26 agosto

08:00 – 11:00 25m Pistol Women Precision Stage

08:15 – 11:00 50m Rifle 3 Positions Team Women

12:00 Finale 50m Rifle 3 Positions Team Women

14:15 – 17:30 50m Rifle 3 Positions Mixed Team

18:30 Finale 50m Rifle 3 Positions Mixed Team

Domenica 27 agosto

08:00 – 11:00 25m Pistol Women Rapid Fire Stage

12:00 Finale 25m Pistol Women

Lunedì 28 agosto

08:00 – 12:30 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team

08:15 – 09:15 300m Rifle Prone Men Relay 1

10:15 – 11:15 300m Rifle Prone Men Relay 2

12:15 – 13:15 300m Rifle Prone Women

13:30 Finale 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team

Martedì 29 agosto

08:00 – 11:00 25m Pistol Team Women

08:15 – 11:15 300m Rifle 3 Positions Men

12:00 Finale 25m Pistol Team Women

12:15 – 15:15 300m Rifle 3 Positions Women

13:00 – 17:15 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1

Mercoledì 30 agosto

08:00 – 12:15 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 2

08:15 – 11:15 300m Rifle 3 Positions Team Men

12:15 – 15:15 300m Rifle 3 Positions Team Women

13:45 Finale 25m Rapid Fire Pistol Men

Giovedì 31 agosto

08:00 – 11:45 25m Rapid Fire Pistol Team Men

08:30 – 11:30 300m Rifle 3 Positions Mixed Team

13:00 Finale 25m Rapid Fire Pistol Team Men

14:00 – 16:00 300m Standard Rifle Men

14:00 – 16:00 300m Standard Rifle Women

14:00 – 16:30 25m Center Fire Pistol Men Precision Stage

14:00 – 16:30 25m Center Fire Pistol Women Precision Stage

17:15 – 19:45 25m Center Fire Pistol Men Rapid Fire Stage

17:15 – 19:45 25m Center Fire Pistol Women Rapid Fire Stage

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A SEGNO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) ed Olympic Channel per le specialità olimpiche.

Diretta Live testuale: OA Sport per le specialità olimpiche.

