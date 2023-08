Pentathlon, Mondiali 2023: Giorgio Malan in finale, eliminato Matteo Cicinelli. Rinviato l’appuntamento con l’ultimo pass olimpico

L’Italia del pentathlon moderno deve rinviare l’appuntamento con l’ultimo pass olimpico nominale mancante per completare il contingente massimo ai Giochi: Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), che aveva già ottenuto la qualificazione a Parigi 2024 ai Giochi Europei, infatti, è l’unico azzurro ad accedere alla finale individuale maschile dei Mondiali 2023, in corso a Bath, in Gran Bretagna. Eliminato l’altro italiano giunto in semifinale, Matteo Cicinelli (Carabinieri).

Nella Semifinale A, infatti, Matteo Cicinelli (Carabinieri) non riesce a rientrare tra i primi 9 classificati che staccano il biglietto per l’ultimo atto: l’azzurro finisce 11° con 1189 punti, mentre il magiaro Bence Demeter, ultimo dei qualificati, si attesta a quota 1200, dunque con 11″ di margine sull’azzurro nel laser run conclusivo. Nella Semifinale B, invece, Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) ottiene il sesto posto con 1207 punti, con un margine di 2″ nel laser run sul tedesco Patrick Dogue, decimo a quota 1205 e primo degli esclusi dalla finale.

L’Italia, che potrà conquistare un altro pass olimpico nel settore maschile, avendo già completato il contingente in quello femminile, dato che si possono portare alle Olimpiadi al massimo due uomini e due donne, avrà un’ulteriore occasione di qualificazione diretta nel corso dei Mondiali 2024, assegnati pochi giorni fa alla città di Zhengzhou, in Cina: occorrerà salire sul podio per andare a Parigi 2024. Qualora il pass non dovesse arrivare neppure nella rassegna iridata del prossimo anno occorrerà far ricorso al ranking olimpico, che al momento porterebbe a Parigi 7 uomini, dato che la Francia ha conquistato un pass maschile attraverso i Giochi Europei.

La graduatoria si è aperta il 17 giugno 2023 e si chiuderà il 16 giugno 2024, ed al momento conta i punti assegnati ai Giochi Europei e nella prima delle quattro competizioni internazionali valide per il ranking da disputarsi tra 2023 e 2024, ma a breve saranno sommati anche i punti dei Mondiali 2023. Inoltre il ranking olimpico comprenderà anche le altre competizioni continentali di qualificazione, i Mondiali 2024, e le tappe della Coppa del Mondo, comprese le Finali, del prossimo anno. In caso di medaglia iridata nel 2024, però, gli azzurri non dovranno più guardare questa classifica.

QUALIFICATI ALLA FINALE MASCHILE

Semifinale A

1) Emiliano Hernandez (Messico) 1203

2) Martin Vlach (Repubblica Ceca) 1203

3) Charles Brown (Gran Bretagna) 1202

4) Zhang Linbin (Cina) 1202

5) Mohanad Shaban (Egitto) 1202 (già qualificato alle Olimpiadi)

6) Ahmed Elgendy (Egitto) 1202

7) Marvin Dogue (Germania) 1200 (già qualificato alle Olimpiadi)

8) Jung Jinhwa (Corea del Sud) 1200

9) Bence Demeter (Ungheria) 1200

Semifinale B

1) Mohamed Elgendy (Egitto) 1211

2) Jun Woongate (Corea del Sud) 1210

3) Lee Jihun (Corea del Sud) 1210

4) Csaba Bohm (Ungheria) 1209 (già qualificato alle Olimpiadi)

5) Roman Popov (Ucraina) 1208

6) Giorgio Malan (Italia) 1207 (già qualificato alle Olimpiadi)

7) Myles Pillage (Gran Bretagna) 1207

8) Valentin Belaud (Francia) 1206

9) Joseph Choong (Gran Bretagna) 1206 (già qualificato alle Olimpiadi)

Foto: UIPM World Pentathlon / Filip Komorous