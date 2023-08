Pentathlon, Challenger Poland Drzonkow 2023: sesta Maria Beatrice Mercuri davanti ad Aurora Tognetti, decima Irene Prampolini

Tre azzurre in top ten nella finale femminile della prima tappa del Pentathlon Challenger, competizione valida per il ranking olimpico, disputata a Drzonkow, in Polonia: sesto posto per Maria Beatrice Mercuri davanti ad Aurora Tognetti, settima, decima piazza per Irene Prampolini.

Va ricordato che l’Italia tra le donne non ha bisogno di guardare al ranking olimpico per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024, in quanto è già completo il contingente azzurro, che può contare su Elena Micheli ed Alice Sotero.

La vittoria va all’egiziana Salma Abdelmaksoud, che domina chiudendo a quota 1421 punti, mentre alla piazza d’onore c’è la messicana Mariana Arceo, seconda con 1401, mentre il podio viene completato dalla ceca Lucie Hlavackova, terza a quota 1390.

La migliore delle azzurre è Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), che si classifica sesta con 1365 punti, chiudendo proprio davanti ad Aurora Tognetti (Carabinieri), settima a quota 1363, mentre Irene Prampolini (Fiamme Oro) completa le proprie fatiche in decima posizione con 1346.

Domani mattina è in programma la finale maschile, nella quale sarà in gara per l’Italia Federico Alessandro (Aeronautica Militare), che partirà dai 220 punti accumulati nel ranking round di scherma disputato in vista delle semifinali maschili.

