Pentathlon, Challenger Poland Drzonkow 2023: Federico Alessandro approda in finale, fuori Stefano Frezza

La prima tappa del Pentathlon Challenger, competizione valida per il ranking olimpico in corso a Drzonkow, in Polonia, al termine delle semifinali maschili vede approdare in finale Federico Alessandro, mentre esce di scena Stefano Frezza.

Va ricordato che l’Italia tenterà di sfruttare il ranking olimpico per staccare il secondo pass per Parigi 2024 tra gli uomini, dopo la qualificazione di Giorgio Malan grazie all’oro ai Giochi Europei. Già completo il contingente tra le donne, che può contare su Elena Micheli ed Alice Sotero.

Entrambi inseriti nella Semifinale B, c’è un destino opposto per i due azzurri in gara: Federico Alessandro (Aeronautica Militare), che ieri aveva totalizzato 220 punti nel ranking round di scherma, oggi chiude quinto a quota 1171 e centra il passaggio in finale.

Non ce la fa invece Stefano Frezza (Aeronautica Militare), che ieri si era attestato a quota 160 ed oggi non riesce nella complicata rimonta, finendo 17° con 1117 punti e venendo così eliminato. Nel tardo pomeriggio di oggi è prevista la finale femminile, mentre domani mattina è in programma la finale maschile.

