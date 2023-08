Triathlon, Europei staffetta mista 2023: Italia settima tra gli élite, juniores costretti al ritiro quando erano secondi

Cala il sipario a Balikesir, in Turchia, sugli Europei a staffetta mista 2023 di triathlon: l’Italia coglie la settima posizione tra gli élite/under 23, mentre gli juniores sono costretti al ritiro quando erano saldamente al secondo posto. Le quattro frazioni ricalcavano esattamente quelle viste già ieri per le finali individuali su distanza sprint, con 270 metri di nuoto (1 giro), 8 km di ciclismo (3 giri) e 1.7 km di corsa (2 giri).

Nella gara riservata agli élite/under 23 l’Italia di Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre), Angelica Prestia (C.S. Esercito – Raschiani Triathlon Team), Nicola Azzano (C.S. Carabinieri) e Costanza Arpinelli (G.S. Fiamme Azzurre – Minerva Roma) si classifica settima in 1:36:13, mentre il titolo continentale va alla Gran Bretagna di Hamish Reilly, Tilly Anema, Samuel Dickinson e Jessica Fullagar, che vince in solitaria in 1:33:50 davanti alla Spagna di Esteban Basanta Fouz, Sara Guerrero Manso, Jose Ignacio Galvez Ponce e Cecilia Santamaria Surroca, seconda in 1:34:23, ed alla Svizzera di Fabian Meeusen, Nora Gmür, Alexis Lherieau e Rebecca Beti, terza in 1:34:34 in seguito alla squalifica della Francia, inizialmente terza al traguardo, giunta per non aver scontato una penalità.

Nella prova della categoria junior l’Italia di Miguel Espuna Larramona (CUS ProPatria Milano), Adelaide Badini Confalonieri (K3 Cremona), Euan De Nigro (C.S. Carabinieri – Bressanone Nuoto) e Sara Crociani (T.D. Rimini) è costretta al ritiro, quando era saldamente al secondo posto, durante la frazione di ciclismo di Sara Crociani, la quale cade danneggiando la bicicletta e non riuscendo poi a ripartire. L’oro va alla Francia di Nils Serre Gehri, Manon Laporte, Pablo Isotton, ed Ilona Hadhoum, prima in 1:36:40, l’argento all’Ungheria di Gyula Kovács, Lili Dobi, Zalán Hóbor e Nora Romina Nádas, seconda in 1:38:07, ed il bronzo alla Spagna di Hector Tolsa García, Alejandra Seguí Soria, Jesús Vela Vela ed Ana Gómez Carballo, terza in 1:38:57.

Foto: LaPresse