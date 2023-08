Pentathlon, Challenger Poland Drzonkow 2023: Maria Beatrice Mercuri, Irene Prampolini ed Aurora Tognetti approdano in semifinale

Si apre nel migliore dei modi per l’Italia la prima tappa del Pentathlon Challenger, competizione valida per il ranking olimpico scattata oggi a Drzonkow, in Polonia: al termine delle qualificazioni femminili Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Irene Prampolini (Fiamme Oro) ed Aurora Tognetti (Carabinieri) sono approdate alle semifinali, in programma venerdì, dopo il ranking round di scherma previsto domani.

Va ricordato che l’Italia ha comunque già completato il contingente massimo al femminile per i Giochi di Parigi 2024, mentre potrebbe sfruttare il ranking olimpico per staccare il secondo pass tra gli uomini, dunque sarà molto importante la gara di domani, quando ci saranno le qualificazioni maschili, nelle quali saranno presenti in questa tappa i due atleti dell’Aeronautica Militare Federico Alessandro e Stefano Frezza.

Tornando alle qualificazioni femminili, nel Gruppo A Maria Beatrice Mercuri si è classificata quattordicesima con 1033 punti, mentre nel Gruppo B è giunta quinta Irene Prampolini a quota 1028, con Aurora Tognetti quattordicesima con 1016.

Domani si disputeranno le qualificazioni maschili e si terrà il ranking round di scherma femminile, mentre venerdì si svolgeranno le semifinali femminili e si disputerà il ranking round di scherma maschile. Sabato sono previste le semifinali maschili e la finale femminile, infine domenica è in programma la finale maschile.

Foto: Union Internationale de Pentathlon Moderne Nuno Gonçalves