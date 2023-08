LIVE Universiadi 2023, 5 agosto in DIRETTA: prosegue la caccia dell’Italia alla top5 nel medagliere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CALENDARIO COMPLETO UNIVERSIADI 5 AGOSTO

IL MEDAGLIERE DELLE UNIVERSIADI ESTIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle gare della 31ma edizione delle Universiadi estive di oggi, sabato 5 agosto 2023. Dopo le 167 medaglie d’oro assegnate nei giorni scorsi, saranno in palio altri 34 titoli (verrà superata quota 200).

A Chengdu, in Cina, saranno assegnati 11 ori nell’atletica, 10 nella ginnastica artistica, 5 nel nuoto, 2 nella scherma, nel tennis e nel tennistavolo, ed 1 nel basket e nei tuffi. Nutrita la presenza di italiani, con gli azzurri impegnati nelle gare con medaglie di nuoto, atletica, scherma e ginnastica artistica.

Per gli sport di squadra giocheranno entrambe le Nazionali azzurre di volley, mentre proseguiranno le gare del canottaggio, con ripescaggi, semifinali e Finali C, infine nei tuffi saranno presenti due italiane nelle eliminatorie del trampolino individuale da 3 metri femminile.

OA Sport vi propone la diretta live testuale delle Universiadi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 5 agosto 2023, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 08.00 con un primo riepilogo delle gare notturne.

Foto: Bizzi Federscherma