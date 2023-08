Canottaggio, Mondiali Under 19: l’Italia conquista tre ori e vince il medagliere!

A Vaires-sur-Marne, in Francia, si sono disputate le finali dei Mondiali 2023 Under 19 di canottaggio, riprogrammate tutte nella giornata odierna a causa delle pessime previsioni meteo per la giornata di domani. L’Italia ha conquistato 6 podi, di cui 3 ori, 2 argenti ed 1 bronzo, vincendo il medagliere a pari merito con la Gran Bretagna.

Le tre medaglie d’oro giungono per merito del quattro con maschile di Natar Sartor, Filippo Bancora (SC Lario), Guglielmo Melegari (SS Murcarolo) e Francesco Garruccio (SC Pontedera), con Riccardo Doni (SC Varese) al timone, del doppio maschile di Josef Giorgio Marvucic (SC Canoa San Giorgio) e Maichol Brambilla (SC Varese), e del quattro senza femminile di Francesca Rubeo (CC Aniene), Sara Lucia Caterisano (SC Lario), Lucrezia Monaci (CC Aniene) e Giorgia Sciattella (RCC Tevere Remo).

Le due medaglie d’argento se le mettono al collo il quattro con femminile di Matilde Orsetti (SC Arno), Giulia Zaffanella (Fiamme Gialle), Marta Orefice e Giulia Orefice (SC Moltrasio), con Margherita Fanchi (SC Varese) al timone, ed il quattro di coppia femminile di Matilde Paoletti (CC Roma), Angelica Erpini (CC Aniene), Noemi De Vincenzi (SC Nettuno) e Beatrice Ravini Perelli (RCC Cerea). La medaglia di bronzo, infine, arriva grazie al doppio femminile di Giorgia Gregorutti (CC Saturnia) e Melissa Schincariol (SC Cernobbio).

Foto: Canottaggio.org/Mimmo Perna