Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Linz 2023: debutto per Jia Shin e Naoki Rossi in Austria

Dopo l’opening in Thailandia, si sposta in Europa il circuito Junior Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Domani, mercoledì 31 agosto, si svolgerà infatti fino a sabato 2 settembre la seconda tappa della rassegna itinerante, in scena in Austria, nello specifico a Linz.

Ci si aspetta come sempre il solito grande spettacolo da parte di tutti i giovani atleti coinvolti. Partendo dalla categoria individuale maschile, i riflettori saranno puntati su profili come quello del sudcoreano Hyungyeom Kim, del giapponese Taiga Nishino e del compagno Haru Kakiuchi, quest’ultimo pronto ad eseguire nel programma libero la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop. Atteso inoltre lo svizzero Vice Campione del Mondo Junior Naoki Rossi e lo slovacco Adam Hagara, apparso in buona forma nelle prime prove.

La prova femminile segnerà invece il debutto della detentrice del titolo iridato di categoria, Jia Shin, motivata a far valere ancora la sua leadership misurandosi comunque con avversarie competitive, pensiamo ad esempio alla compagna sudcoreana Minsol Kwon (quinta ai Mondiali), alle due nipponiche Harun Murakami e e Ayumi Shibayama.

In questo appuntamento è prevista la presenza delle coppie d’artistico, con un parterre di dieci team, tra cui gli azzurri Polina Polman-Gabriel Renoldi, alla prima esperienza nel circuito. In questa prova saranno da valutare le due coppie cinesi, Wenning Shi-Zhiyu Wang e Yunjie Wang-Helin Liu, più che altro per capire se c’è vita oltre i Campioni Olimpici Wenjing Sui-Cong Han e Cheng Peng-Yang Jin. Lente d’ingrandimento poi sui canadesi Martina Ariano Kent-Charly Laliberte Laurent e sugli statunitensi Olivia Flores-Luke Wang.

Equilibrio poi nella danza dove, come sempre, le coppie nordamericane partiranno con i favori del pronostico, non sottavalutando però i ciprioti Angelina Kudryavtseva-Ilia Karankevich, in grado di scollinare oltre i 150 punti nel proprio personal best, anche se nel 2022, e i tedeschi Darya Grimm-Michail Savitsky, pattinatori che vantano n primato personale di 165.71.

Come di consueto sarà possibile seguire integralmente la tappa gratuitamente sul canale YouTube ISU Junior Grand Prix. Di seguito il programma completo.

JUNIOR GRAND PRIX LINZ: IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 31 agosto

11:15:14:05 Short Program Junior individuale maschile

14:35-16:10 Short program Junior coppie d’artistico

16:45-21:15 Short program Junior individuale femminile

Venerdì 1 settembre

11:45-14:10 Rhythm dance Junior danza sul ghiaccio

14:30-16:25 Free program coppie d’artistico

17:00-22:05 Free program individuale femminile

Sabato 2 settembre

12:00-14:40 Free dance danza sul ghiaccio

15:05-18:20 Free program individuale maschile

Foto: Valerio Origo