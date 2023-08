Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Linz 2023: Shin detta legge nello short femminile

Jia Shin detta legge nello short program femminile, una delle gare clou della prima giornata del Junior Grand Prix di Linz, seconda tappa della rassegna itinerante di pattinaggio artistico in scena nella città austriaca fino a sabato 2 settembre. La sudcoreana Vice Campionessa del Mondo in carica ha messo infatti una seria ipoteca sulla vittoria, scavando un solco di otto punti sulle dirette inseguitrici.

L’asiatica nello specifico ha presentato un programma scevro di sbavature, composto dalla combinazione triplo flip/triplo toeloop, dal doppio axel e dal triplo lutz in zona bonus, guadagnando un punteggio sopra i 70 punti, precisamente 70.38 (40.31, 30.07). A debita distanza si è invece accomodata al posto d’onore la nipponica Haruna Murakami, abile a snocciolare come primo elemento il triplo lutz, per poi passare al doppio axel e alla catena triplo salchow/triplo toeloop attestandosi in zona 62.66 (35.66, 35.96) precedendo la grande sopresa di giornata: stiamo parlando della francese Stefania Gladki, terza con 59.32 (33.91, 25.41) ben eseguendo il doppio axel, il triplo flip agganciato al triplo toeloop e un triplo lutz sul quarto.

Nella gara maschile grande prova per lo slovacco Adam Hagara, bravo a rendersi artefice di uno short senza errori contrassegnato dal triplo flip/triplo toeloop, dal triplo axel e dal triplo lutz raccogliendo 74.01 (41.16, 32.85) e superando di un’incollatura Hyungyeom Kim, secondo con 73.45 (38.50, 34.95) e rimasto attardato per via di due problemi nelle rotazioni dei salti, sottoruotando il triplo toeloop combinato con il triplo toeloop e atterrando sul quarto il lutz; due piccole defaillance che hanno inchiodato il suo punteggio in zona 73.45 (38.50, 34.95). Sotto zona 70 poi lo statunitense Beck Strommer, terzo con 69.98 (35.66, 34.42).

Due errori di peso poi per lo svizzero Naoki Rossi, il quale ha complicato la sua corsa cadendo nel triplo axel e nella catena triplo flip/triplo toeloop, accontentandosi della nona piazza cn 61.78 (29.44, 34.34).

Nelle coppie primo posto provvisorio per Martina Ariano Kent-Charly Laliberte Laurent, in grado di ottenere 53.67 (31.11, 23.56) precedendo gli statunitensi Olivia Flores-Luke Wang, secondi con 52.02 (27.41, 24.61). Sul gradino più basso del podio si sono accomodati poi Wnning Shi-Zhiyu Wang, terzi con 45.28 (23.63, 21.64). Brillante settimo posto infien per Polina Polman-Gabriel Rendoldi, settimi con 39.06 (20.74, 18.33), miglior piazzamento dal 2013 ad oggi.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE JUNIOR FEMMINILE

Pl. Name Nation Points SP FS 1 Jia SHIN KOR 70.38 1 2 Haruna MURAKAMI JPN 62.66 2 3 Stefania GLADKI FRA 59.32 3 4 Iida KARHUNEN FIN 57.88 4 5 Ayumi SHIBAYAMA JPN 53.63 5 6 Kara YUN CAN 51.41 6 7 Josephine LEE USA 51.15 7 8 Minsol KWON KOR 50.10 8 9 Jana HORCICKOVA CZE 49.63 9 10 Mengqi ZHANG CHN 48.59 10 11 Angel DELEVAQUE NED 47.62 11 12 Ruiyang ZHANG CHN 47.48 12 13 Maria Eliise KALJUVERE EST 47.08 13 14 Anastasija KONGA LAT 46.33 14 15 Julia GRABOWSKI GER 43.93 15 16 Lena EKKER HUN 43.45 16 17 Hannah FRANK AUT 43.01 17 18 Nina FREDRIKSSON SWE 41.76 18 19 Sara FRANZI SUI 40.91 19 20 Vanesa SELMEKOVA SVK 39.78 20 21 Gabriella GRINBERG ISR 39.73 21 22 Nuria RODRIGUEZ SERRANO ESP 37.86 22 23 Alexa SEVERN GBR 37.45 23 24 Flora Marie SCHALLER AUT 37.17 24 25 Sara HÖFER AUT 35.44 25 26 Charlotte JENNES BEL 34.48 26 27 Zala GRUM SLO 33.33 27 28 Stella MAKRI GRE 30.87 28 29 Pernille WITH NOR 29.99 29 30 Khrystyna HALIARETA UKR 28.46 30 31 Maria REIKDAL BRA 27.76 31 32 Sabina ALIEVA AZE 24.41 32 33 Monika MAKAROVSKA MKD 17.17 33 WD Ana SCEPANOVIC SRB

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE JUNIOR MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Adam HAGARA SVK 74.01 1 2 Hyungyeom KIM KOR 73.45 2 3 Beck STROMMER USA 69.98 3 4 Haru KAKIUCHI JPN 69.39 4 5 Edward APPLEBY GBR 66.16 5 6 Tonghe TIAN CHN 66.12 6 7 David LI CAN 65.11 7 8 Aleksandr VLASENKO HUN 64.73 8 9 Naoki ROSSI SUI 61.78 9 10 Arthur Wolfgang MAI GER 55.57 10 11 Matias LINDFORS FIN 55.16 11 12 Nikita SHEIKO ISR 54.78 12 13 Daniel RUIS AUT 52.75 13 14 Hugo BOSTEDT SWE 51.57 14 15 Denis KROUGLOV BEL 51.47 15 16 Taiga NISHINO JPN 49.65 16 17 Axel AHMED FRA 48.92 17 18 Vadym NOVIKOV UKR 47.60 18 19 Raul GARCIA SHIBINSKAIA AND 46.61 19 20 Adrian JIMENEZ de BALDOMERO ESP 43.90 20 21 Daniil VALANOV NOR 43.45 21 WD Semen DANILIANTS ARM

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT CAN 53.67 1 2 Olivia FLORES / Luke WANG USA 52.02 2 3 Wenning SHI / Zhiyu WANG CHN 45.28 3 4 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON FRA 43.46 4 5 Lucy HAY / Kyle McLEOD GBR 39.99 5 6 Sofia ENKINA / Nikita KOVALENKO ISR 39.32 6 7 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI ITA 39.07 7 8 Linda de NARDIN / Patrizio Romano ROSSI LOPEZ ESP 38.68 8 9 Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS GER 36.79 9 10 Yunjie WANG / Helin LIU CHN 34.93 10

Foto: International Skating Union (Figure Skating/JGP Event)