Pattinaggio artistico: Elena Agostinelli ospite a Figure2u, appuntamento questa sera alle 20:20

Dopo la pausa estiva riprende Figure2u, la trasmissione incentrata sul pattinaggio artistico condotta da Francesca Cazzaniga e in onda ogni martedì alle 20:20 su Sport2u, la WebTV di OA Sport, oltre che sui canali social della nostra testata. L’ospite di questa sera, martedì 29 agosto, sarà Elena Agostinelli, giovane promessa della specialità individuale femminile.

L’allieva classe 2006 allenata da Barbara Luoni e Raffaella Cazzaniga in forza all’IceLab di Bergamo si racconterà a tutto campo a pochi giorni dal suo debutto stagionale, previsto nella terza tappa del circuito Junior Grand Prix che andrà in scena a Istanbul, in Turchia, dal 6 al 9 settembre.

Una gara importante quella di Elena che, come svelato nel corso della puntata, porterà nel suo programma la combinazione triplo toeloop/triplo toelooop. Oltre a questo aspetto la giovanissima pattinatrice parlerà anche dei suoi inizi, delle sue prime gioie e dei suoi momenti difficili sul ghiaccio oltre che altri tanti, tantissimi, argomenti tutti da ascoltare.

Di seguito tutte le istruzioni per seguire la puntata di Figure2u in onda questa sera.

ELENA AGOSTINELLI A FIGURE2U: COME VEDERE LA PUNTATA

Inizio: Martedì 29 agosto, ore 20:20

Sul sito ufficiale si Sport2u, la webtv di OA Sport (www.sport2u.tv)

Attraverso la pagina Facebook di OA Sport

Sul canale YouTube ufficiale di OA Sport

Foto: Valerio Origo (LPS)