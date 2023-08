Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2023: il calendario completo dell’evento

L’attesa sta per finire. Tra poco meno di una settimana cominceranno in quel di Ponte Di Legno i Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico a rotelle, evento che precede i Campionati Mondiali, quest’anno in scena ad Ibaguè (Colombia). Nel corso della rassegna continentale, in programma dal 29 agosto al 10 settembre, la Nazionale italiana avrà il compito di vincere il medagliere, misurandosi soprattutto con la Spagna, una delle Nazioni più forti del momento.

Il CT Fabio Hollan ha già diramato le sue convocazioni da tempo, allestendo una squadra in cui saranno presenti tanti atleti di prima fascia ma anche tante personalità pronte a prendere la gara come un importante momento di crescita.

Si partirà il 3o agosto con la Solo Dance Junior e Senior, mentre la specialità del libero sarà come da tradizione negli ultimi giorni di programmazione.

I Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle saranno visibili integralmente in diretta streaming sulla piattaforma World Skate TV. Di seguito il calendario completo.

CAMPIONATI EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE: IL CALENDARIO DELLE GARE

30 agosto

14:25 COMPETITION JUNIOR LADIES SOLO STYLE DANCE 14 3

16:10 COMPETITION JUNIOR MENS SOLO STYLE DANCE 6 1

16:55 Break 15 mins

17:10 COMPETITION SENIOR LADIES SOLO STYLE DANCE 17 3

19:15 COMPETITION SENIOR MENS SOLO STYLE DANCE 8 2

20:20 Break 10 mins

20:30 OPENING CEREMONY

21:30 End of session

31 agosto

14:40 COMPETITION CADET LADIES STYLE DANCE 17 3

16:40 COMPETITION CADET MENS STYLE DANCE 6 1

17:25 Break 15 mins

17:40 COMPETITION YOUTH LADIES STYLE DANCE 15 3

19:30 COMPETITION YOUTH MENS STYLE DANCE 4 1

20:00 End of session

1 settembre

14:30 COMPETITION JUNIOR LADIES SOLO FREEDANCE 14 3

16:25 COMPETITION JUNIOR MENS SOLO FREEDANCE 6 1

17:15 Break 15 mins 0 0

17:30 COMPETITION SENIOR LADIES SOLO FREEDANCE 17 3

19:45 COMPETITION SENIOR MENS SOLO FREEDANCE 8 2

20:55 AWARD CEREMONY 30 Mins

21:25 End of session

2 settembre

14:55 Training Cadet Pairs Short program 3 1

15:20 Training Youth Pairs Short program 3 1

15:45 Training Junior Pairs Short program 1 1

16:10 Training Senior Pairs Short program 3 1

16:35 Break 30 mins

17:05 COMPETITION CADET LADIES SOLO FREEDANCE 17 3

19:20 COMPETITION CADET MENS SOLO FREEDANCE 6 1

20:10 Break 15 mins

20:25 COMPETITION YOUTH MENS SOLO FREEDANCE 4 1

21:00 COMPETITION YOUTH LADIES SOLO FREEDANCE 15 3

23:00 AWARD CEREMONY 30 Mins

23:30 End of session

3 settembre

13:50 COMPETITION CADET DANCE COUPLES STYLE DANCE 4 1

14:20 COMPETITION YOUTH DANCE COUPLES STYLE DANCE 6 2

15:05 COMPETITION JUNIOR DANCE COUPLES STYLE DANCE 6 2

15:55 COMPETITION SENIOR DANCE COUPLES STYLE DANCE 8 2

17:00 Break 15 mins

17:15 COMPETITION CADET PAIRS SHORT PROGRAM 3 1

17:40 COMPETITION YOUTH PAIRS SHORT PROGRAM 3 1

18:05 COMPETITION JUNIOR PAIRS SHORT PROGRAM 1 1

18:20 COMPETITION SENIOR PAIRS SHORT PROGRAM 3 1

18:45 End of session

4 settembre

15:05 COMPETITION CADET LADIES & MEN INLINE SHORT PROGRAM 10 2

(5+[4/1])

16:20 COMPETITION YOUTH LADIES & MEN INLINE SHORT PROGRAM 6 1 (5+1)

17:05 Break 15 mins

17:20 COMPETITION JUNIOR LADIES INLINE SHORT PROGRAM 5 1

18:00 COMPETITION JUNIOR MENS INLINE SHORT PROGRAM 2 1

18:20 COMPETITION SENIOR LADIES INLINE SHORT PROGRAM 7 2

19:20 COMPETITION SENIOR MENS INLINE SHORT PROGRAM 2 1

19:40 End of session

5 settembre

14:05 COMPETITION CADET DANCE COUPLES FREEDANCE 4 1

14:45 COMPETITION YOUTH DANCE COUPLES FREEDANCE 6 2

15:45 COMPETITION JUNIOR DANCE COUPLES FREEDANCE 6 2

16:50 COMPETITION SENIOR DANCE COUPLES FREEDANCE 8 2

18:10 Break 15 mins

18:25 COMPETITION CADET PAIRS LONG PROGRAM 3 1

19:00 COMPETITION YOUTH PAIRS LONG PROGRAM 3 1

19:35 COMPETITION JUNIOR PAIRS LONG PROGRAM 1 1

19:55 COMPETITION SENIOR PAIRS LONG PROGRAM 3 1

20:30 AWARD CEREMONY 45 Mins

21:15 End of session

6 settembre

14:10 COMPETITION CADET LADIES & MEN INLINE LONG PROGRAM 9 2

15:40 COMPETITION YOUTH LADIES & MEN INLINE LONG PROGRAM 5 1

16:30 Break 15 mins

16:45 COMPETITION JUNIOR LADIES INLINE LONG PROGRAM 5 1

17:40 COMPETITION JUNIOR MENS INLINE LONG PROGRAM 2 1

18:10 COMPETITION SENIOR LADIES INLINE LONG PROGRAM 7 2

19:30 COMPETITION SENIOR MENS INLINE LONG PROGRAM 2 1

20:00 AWARD CEREMONY 45 Mins

20:45 End of session

7 settembre

14:15 COMPETITION JUNIOR LADIES SHORT PROGRAM 13 3

16:00 COMPETITION JUNIOR MENS SHORT PROGRAM 8 2

17:00 Break 15 mins

17:15 COMPETITION SENIOR LADIES SHORT PROGRAM 17 3

19:20 COMPETITION SENIOR MENS SHORT PROGRAM 11 2

20:40 End of session

8 settembre

16:10 COMPETITION CADET LADIES SHORT PROGRAM 16 3

18:00 COMPETITION CADET MENS SHORT PROGRAM 11 2

19:20 Break 15 mins

19:35 COMPETITION YOUTH LADIES SHORT PROGRAM 14 3

21:15 COMPETITION YOUTH MENS SHORT PROGRAM 5 1

21:50 End of session

9 settembre

14:00 COMPETITION JUNIOR LADIES LONG 13 3

16:30 COMPETITION JUNIOR MENS LONG 8 2

17:50 Break 15 mins

10 settembre

10:00 Doors Open

10:30 COMPETITION CADET LADIES LONG 16 3

12:40 COMPETITION CADET MENS LONG 11 2

14:10 Break 90 mins

15:40 COMPETITION YOUTH LADIES LONG 14 3

17:45 COMPETITION YOUTH MENS LONG 5 1

18:30 AWARD CEREMONY 30 Mins

19:00 CLOSING CEREMONY

20:00 End of session

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)