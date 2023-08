Pallanuoto, Universiadi 2023: Italia-Giappone 22-9. Azzurri in semifinale contro la Georgia!

L’Italia approda in semifinale nel torneo di pallanuoto maschile della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: gli azzurri di Daniele Bettini regolano per 22-9 il Giappone nei quarti di finale ed ora sfideranno la Georgia, già battuta nella prima fase a gironi per 13-9.

Il match, seppur resti sempre in mano agli azzurri, si chiude soltanto dopo 24′. Nel primo quarto, infatti, l’Italia passa subito a condurre sul 4-2, poi nella seconda frazione allunga sull’8-5 di metà gara. Gli azzurri chiudono la gara nel terzo periodo, finito 15-7, per poi dilagare nell’ultimo quarto fino al 22-9 conclusivo. Miglior marcatore del match Campopiano con 6 reti, segue Del Basso con 5 gol.

TABELLINO

Giappone-Italia 9-22

Giappone: Kinoshita 1, Oka, Kubo, Shimamoto 1, Tamura, Toda 3, Tominaga, Nakamura, Nakayama, Hata 2, Muraoka 2, Yamada, Mitani. All.: Nakashima.

Italia: Da Rold, Del Basso 5, Vitale 2, F. Faraglia, Panerai, Occhione 2, Guerrato 2, Lanfranco 1, Campopiano 6 (1 rig.), Guidi 2, P. Faraglia 1, Podgornik 1, De Michelis. All.: Bettini.

Arbitri: Adam (Ungheria) e Chen (Cina).

Note: parziali 2-4, 3-4, 2-7, 2-7. Usciti per limite di falli Del Basso, F. Faraglia, Panerai. Superiorità numeriche: Giappone 7/13, Italia 6/10 + 1 rigore (realizzato).

PALLANUOTO UNIVERSIADI 2023

Risultati 4 agosto

Quarti di finale

Ungheria-Cina 19-7

Germania-Georgia 15-16 dtr (12-12)

Grecia-USA 8-10

Giappone-Italia 9-22

9°-11° posto

Singapore-Corea del Sud 10-16

Programma 6 agosto

Semifinali

Ungheria-USA

Georgia-Italia

Semifinali 5° posto

Cina-Grecia

Germania-Giappone

9°-11° posto

Singapore-Slovacchia

