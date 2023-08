Pallanuoto, Universiadi 2023: Italia-Georgia 13-9. Gli azzurri blindano il primo posto nel girone

Lo scontro diretto con la Georgia per il primato nel Girone B della pallanuoto maschile sorride all’Italia nella 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu: gli azzurri di Daniele Bettini vincono per 13-9 e blindano la prima piazza. Ai quarti incrocio con una tra Giappone e Singapore.

Il match viene indirizzato già nel primo quarto, che l’Italia chiude in vantaggio per 6-2. I quattro gol di margine vengono semplicemente gestiti nel resto del match, tenendo invariato il gap a metà gara sul 7-3, nel terzo periodo sul 10-6, e nell’ultimo quarto fino al 13-9 finale.

TABELLINO

Italia-Georgia 13-9

Italia: Da Rold, Del Basso, Vitale 2, F. Faraglia 2, Panerai, Occhione 2, Guerrato 2, Lanfranco 2, Campopiano 3, Guidi, P. Faraglia, Podgornik, De Michelis. All.: Bettini.

Georgia: Razmadze, Tkeshelashvili, Dadvani, Shushiashvili, Bitadze, Adeishvili, Jakhaia, Akhvlediani, Imnaishvili, Magrakvelidze, Meskhi, Dzikhtsiarenka, Gvetadze. All.: Stanojevic.

Arbitri: Axladiotis (Grecia) e Teixido Bermudez (Spagna).

Note: parziali 6-2, 1-1, 3-3, 3-3. Uscito per limite di falli Panerai. Superiorità numeriche: Italia 7/10 + 2 rigori (entrambi realizzati), Georgia 6/16.

PALLANUOTO UNIVERSIADI 2023

Risultati

1° agosto – 4^ giornata

(A) Germania-Singapore 23-2

(A) Grecia-Giappone 22-11

(B) Italia-Georgia

(B) Slovacchia-Cina ore 09.15 italiane

(B) Stati Uniti-Corea del Sud ore 11.00 italiane

Classifiche

A: Ungheria 6, Germania* 6, Grecia 4, Giappone 0, Singapore 0.

B: Italia* 8, Georgia* 6, Stati Uniti 4, Slovacchia 2, Corea del Sud 0, Cina 0.

* = una partita in più

Foto: LiveMedia/Marco Todaro