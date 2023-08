Pagelle Mondiali atletica: il peggior Tortu della carriera. Furlani contento per una eliminazione?

PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2023 OGGI

Mercoledì 23 agosto (mattina)

Eloisa Coiro, 6: avanza in semifinale negli 800 metri con l’ultimo tempo di ripescaggio. Può fare meglio, ma l’accesso all’atto conclusivo appare proibitivo.

Elena Bellò, 5: si spegne sul rettilineo conclusivo e resta distante dalla qualificazione negli 800.

Claudio Stecchi, 6,5: col fiatone, ma riesce a strappare l’ingresso in finale nel salto con l’asta. Decisivo il 5,75 ottenuto al secondo tentativo. Per la medaglia servirà la gara della vita e, probabilmente, eguagliare almeno il record italiano (5,90) dell’allenatore Giuseppe Gibilisco.

Mattia Furlani, 4: la prestazione sarebbe da 5, ma diamo un voto in meno per le dichiarazioni rilasciate nel post-gara. Non c’è età che tenga. A nostro avviso, a 18 come a 40 anni, non si può essere contenti dopo una eliminazione: si tratta proprio di una questione di approccio e mentalità. È stata una qualificazione di salto in lungo dal livello medio-alto, tanto che è servito superare gli 8 metri per accedere all’atto conclusivo. Furlani si è fermato ad un non irresistibile 7,85: nella stagione in corso all’aperto aveva fatto solo una volta peggio di questa misura. Per il momento c’è un problema nell’approcciare i grandi eventi: anche in inverno era rimasto escluso dalla finale agli Europei indoor.

Dalia Kaddari, 6,5: si qualifica per la semifinale dei 200 metri e sfiora il primato personale. Prova più che sufficiente, nulla da dire.

Filippo Tortu, 4: prestazione sconcertante. Il suo obiettivo era la finale dei 200 metri, magari scendendo per la prima volta sotto il muro dei 20 secondi. Invece è irriconoscibile nella batteria chiusa con un modestissimo 20.46. Alla vigilia avremmo fatto fatica a credere che il brianzolo non avrebbe superato neppure le batterie. Possiamo etichettarla come la peggior prestazione della carriera, da dimenticare al più presto.

Fausto Desalu, 5: fa poco peggio di Tortu, ma ha l’attenuante di aver fatto i conti con un problema muscolare importante nelle ultime settimane: certamente non può essere al top della forma. In chiave staffetta i tecnici dovranno chiedersi se potranno fare affidamento su elementi che al momento forniscono maggiori garanzie.

