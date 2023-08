Pagelle di oggi Vuelta a España 2023: Kaden Groves devastante, che beffa Molano

PAGELLE QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Kaden Groves, voto 10: dopo il Giro d’Italia, ecco la vittoria di tappa anche alla Vuelta. Perfetto nello sprint: Molano era scappato via, ma lui da gran velocista ha tenuto il punto di riferimento, scavalcandolo proprio sul finale e andando a trionfare. Ennesimo colpaccio da parte dell’Alpecin-Deceuninck.

Juan Sebastian Molano, voto 8: gran condizione per il colombiano della UAE Emirates. Si trova casualmente al comando dopo l’ultima curva ed è costretto ad anticipare i tempi: lancia una volata lunghissima, di oltre 300 metri, ma si pianta proprio negli ultimi 50 dovendosi accontentare del piazzamento.

Edward Theuns, voto 7: piazzamento di lusso per il belga della Lidl-Trek, terzo oggi, ma molto distante dalla vetta.

Milan Menten, voto 7: volata di rimonta eccellente per il belga della Lotto-Dstny, forse l’unico che può sfidare i primi due della classe nei prossimi sprint.

Andrea Vendrame, voto 6,5: decimo, migliore degli italiani e ancora in corsa per la classifica a punti che è il suo vero obiettivo in questa Vuelta.

Marijn van den Berg, voto 4: era tra i più attesi, invece fa un disastro sull’ultima curva provando ad anticipare i tempi e finendo goffamente a terra.

Remco Evenepoel, voto 6,5: cerca in ogni modo di evitare altri guai e sta davanti, chiudendo la volata in top-15. Occhio però a non sprecare troppe energie.

