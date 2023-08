Oggi inizia la Coppa Italia, ma quando debuttano le big? Tabellone, calendario, incroci e programma

Prenderà il via oggi, sabato 5 agosto, l’edizione 2023/24 della Coppa Italia con il turno preliminare: quattro sfide tra oggi e domani che determineranno gli ingressi ai trentaduesimi di finale in programma dall’11 al 14 agosto.

Invariato il format della competizione che rimane il medesimo della passata stagione e che dunque vedrà l’ingresso delle big solo a partire dagli ottavi di finale che si disputeranno tra dicembre e gennaio.

Le migliori 8 della scorsa Serie A sono dunque accoppiate secondo lo schema 1-8 e 4-5 da una parte del tabellone e 2-7 e 3-6 dall’altra. I numeri sono assegnati in base al piazzamento in campionato, ma l’Inter, vincitrice dell’ultima edizione, è salita al primo posto.

Capita così che già ai quarti si potrebbe riproporre la sfida tra nerazzurri e Fiorentina, le due squadre che hanno disputato l’ultima finale. Possibile derby di Milano, invece, in semifinale, mentre quello di Roma potrebbe andare in scena ai quarti.

Sempre ai quarti, se venissero rispettati i pronostici, incrocio tra Juventus e Napoli, ma non sono escluse sorprese come nell’ultima edizione quando la Cremonese, poi retrocessa in Serie B al termine del campionato, in Coppa Italia venne eliminata solo in semifinale.

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA

TURNO PRELIMINARE

5 agosto 2023

Catanzaro-Foggia

6 agosto 2023

Cesena-Virtus-Entella

FeralpiSalò-Vicenza

Reggiana-Pescara

TRENTADUESIMI

11 agosto 2023

Frosinone-Pisa

Udinese-Catanzaro/Foggia

Genoa-Modena

Bologna-Cesena/V. Entella

12 agosto 2023

Empoli-Cittadella

Bari-Parma

Verona-Ascoli

Cagliari-Palermo

13 agosto 2023

Salernitana-Ternana

Sassuolo-Cosenza

Lecce-Como

Monza-Reggiana/Pescara

14 agosto 2023

Cremonese-Crotone

Sampdoria-Südtirol

Spezia-Venezia

Torino-FeralpiSalò/Vicenza

SEDICESIMI

1 novembre 2023

Bologna/Cesena o V. Entella-Verona/Ascoli (1)

Lecce/Como-Bari/Parma (2)

Sassuolo/Cosenza-Spezia/Venezia (3)

Cagliari/Palermo-Catanzaro o Foggia/Udinese (4)

Monza/Reggiana o Pescara-Genoa/Modena (5)

Empoli/Cittadella-Cremonese/Crotone (6)

Salernitana/Ternana-Sampdoria/Südtirol (7)

Frosinone/Pisa-FeralpiSalò o Vicenza/Torino (8)

OTTAVI

6 e 20 dicembre 2023, 10 e 17 gennaio 2024

Inter-1

Fiorentina-2

Atalanta-3

Milan-4

Lazio-5

Roma-6

Juventus-7

Napoli-8

QUARTI

31 gennaio 2024

Inter/1-Fiorentina/2

Atalanta/3-Milan/4

Lazio/5-Roma/6

Juventus/7-Napoli/8

SEMIFINALI

3 aprile 2024 (andata) e 24 aprile 2024 (ritorno)

Inter o 1/Fiorentina o 2-Atalanta o 3/Milan o 4

Lazio o 5/Roma o 6-Juventus o 7/Napoli o 8

FINALE

15 maggio 2024

Foto: LaPresse