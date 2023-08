Nuoto paralimpico, Mondiali Manchester 2023: tre ori e due argenti per l’Italia, che torna in vetta al medagliere

A Manchester, in Gran Bretagna, va in archivio la quinta giornata di finali dei Mondiali 2023 di nuoto paralimpico: l’Italia conquista ben 5 medaglie, con 3 ori e 2 argenti, portando il totale a 17 ori, 9 argenti ed 8 bronzi, per complessivi 34 podi, riprendendosi così il primo posto nel medagliere dopo aver superato nuovamente la Cina in vetta alla graduatoria.

Ancora un oro per Simone Barlaam, oggi vincitore nei 400 metri stile libero S9 maschili in 4:13.62, ma a seguire si fregiano del titolo iridato anche Stefano Raimondi, che centra il quarto successo individuale della rassegna nei 100 farfalla S10 maschili in 54.71, ed Antonio Fantin, vittorioso nei 50 metri stile libero S6 maschili in 28.59, nuovo record dei Campionati.

Le due medaglie d’argento portano la firma di Carlotta Gilli, seconda nei 50 metri stile libero S13 femminili in 27.49, e della staffetta 4×100 metri misti 34 punti mista, seconda in 4:34.45. In finale l’Italia ha schierato Federico Bicelli, Stefano Raimondi, Alessia Scortechini e Xenia Francesca Palazzo, mentre la qualificazione era stata centrata da Xenia Francesca Palazzo, Federico Morlacchi, Alberto Amodeo ed Alessia Scortechini.

Foto: CIP Bizzi Team