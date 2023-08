Triathlon, World Cup 2023: la tappa di Yeongdo vede i successi di Annika Koch e Hojo Takumi

Va in archivio con risultati importanti la tappa di Yeongdo (Corea del Sud) valevole per la World Cup 2023 di triathlon. La gara individuale, disputata su distanza sprint ha regalato una conferma e uno sorpresa. Andiamo a conoscere come si sono sviluppate le due prove.

Tra gli uomini il successo è andato al giapponese Hojo Takumi che ha completato la sua prestazione con il tempo complessivo di 50:36 precedendo il britannico Max Stapley per ben 23 secondi, mentre ha completato il podio il tedesco Valentin Wernz a 32. Quarta posizione per il neozelandese Trent Thorpe a 38 secondi, quinta per l’austriaco Tjebbe Kaindl a 42, sesta per il giapponese Furuya Jumpei a 46. Chiudono al settimo ed ottavo posto gli australiani Oscar Dart e Callum McClusky distanti, rispettivamente, 49 e 54 secondi, quindi nono un altro nipponico, Makoto Odakura a 57 secondi, mentre completa la top10 il canadese Aiden Longcroft-Harris a 1:02. Al via non erano iscritti atleti italiani.

Tra le donne, invece, come ampiamente previsto, la vittoria è andata alla tedesca Annika Koch con il tempo di 56:50 con un margine di ben 16 secondi sulla slovacca Romana Gajdosova, mentre è terza la rappresentante delle Bermuda, Erica Hawley a 17. Quarta posizione per la messicana Sofia Rodriguez Moreno a 19, quinta per la nipponica Nina Kishimoto a 24, mentre è sesta la slovacca Zuzana Michalickova con lo stesso tempo.

Taglia il traguardo in settima posizione l’australiana Charlotte Derbyshire a 25 secondi, quinti ottava per l’austriaca Lisa Perterer a 27, nona la giapponese Yuka Sato a 40 secondi, mentre completa la top10 la messicana Cecilia Perez a 41. Non erano iscritte atlete azzurre.

Foto: LaPresse