Nuoto paralimpico, Mondiali 2023: ancora tre ori per l’Italia. Record del mondo per Antonio Fantin

Continuano le gioie azzurre ai Mondiali di nuoto paralimpico in corso di svolgimento a Manchester. Dopo le sei medaglie d’oro della prima giornata, ne sono arrivate altre tre questa sera. Strepitosa impresa di Antonio Fantin, che sale sul gradino più alto del podio nei 100 stile libero S6, realizzando anche il record del mondo con il tempo di 1’02”98.

Ad aprire la fantastica giornata per l’Italia era stato un meraviglioso Federico Bicelli, che si è laureato campione del mondo nei 400 stile libero S7 con il tempo di 4’40”55. La terza medaglia d’oro è quella conquistata da Stefano Raimondi, che si è imposto nei 200 misti categoria SM 10. Nella stessa gara ha sfiorato il podio Riccardo Menciotti, quarto classifica, ma davvero vicinissimo al terzo.

Ci sono state altre medaglie per l’Italia in questa giornata. Argento per Xenia Francesca Palazzo nei 100 dorso S8 in una gara dominata dalla britannica Alice Tai. Bronzo, invece, per Emmanuele Marigliano nei 150 misti SM3, per Alessia Berra nei 100 farfalla S12 e poi per Federico Morlacchi nei 200 misti SM19

Un ottimo quinto posto per Luigi Beggiato nei 100 stile libero S4, dove l’israeliano Ami Omer Dadaon ha realizzato il nuovo record del mondo. Finale conquistata ed ottavo posto per Monica Baggioni nei 50 dorso S5. In chiusura di giornata poi l’Italia ha terminato quinta la staffetta 4×50 stile libero.

