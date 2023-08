Napoli-Girona oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Il Napoli si prepara per presentarsi ai nastri di partenza della prossima Serie A con la volontà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Al momento gli azzurri di Rudi Garcia sono di scena a Castel di Sangro per la seconda parte della loro preparazione, e dopo il successo rotondo sull’Hatayspor scenderanno di nuovo in campo quest’oggi contro il Girona.

Lo scorso anno arrivati a metà classifica nella Liga Spagnola, giocandosi per lungo tempo anche un possibile posto in Europa, gli iberici hanno in squadra un paio di calciatori interessanti. Rinforzato il pacchetto arretrato con Daley Blind, un passato tra Ajax, Manchester United e Bayern Monaco, in rosa hanno anche un paio di conoscenze del nostro campionato, come lo storico bomber Christian Stuani, con un rapido passaggio alla Reggina nel 2008/2009, e David Lopez, visto in azzurro tra il 2014 ed il 2016.

Il match tra Napoli e Girona inizierà alle ore 18.30 al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport 251; non essendo parte del pacchetto Sky Calcio e Sky Sport, bisognerà acquistare la visione a parte in pay per view a 9,99 euro. Non è invece prevista la diretta streaming.

NAPOLI-GIRONA, IL CALENDARIO

2 agosto

18.30 Napoli-Girona

NAPOLI-GIRONA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251 (acquistabile in pay per view a 9,99)

Diretta streaming: non prevista

Foto: LaPresse