MX2, Simon Laengenfelder fa sua Gara-1 del GP d’Olanda, Adamo 2° allunga ancora in classifica generale

Simon Laengenfelder prosegue nel suo buon momento di forma e si aggiudica la prima manche del Gran Premio d’Olanda, sedicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MX2 2023. Sul tracciato di Arnhem il pilota tedesco ha messo le cose in chiaro sin dall’avvio, gestendo la sua leadership senza patemi fino al traguardo.

Prima di Gara-2, che scatterà alle ore 16.00, la classifica generale vede al comando sempre Andrea Adamo con 689 punti contro i 611 di Liam Everts, quindi terzo Jago Geerts con 583, davanti proprio a Laengenfelder, quarto a quota 580.

Simon Laengenfelder (Gas Gas) ha completato la sua prova con il tempo di 35:37.472 con un margine di 4.0 secondi sul nostro Andrea Adamo (KTM) che chiude nella piazza d’onore, mentre è terzo il belga Liam Everts (KTM) a 13.3. Quarta posizione per il belga Jago Geerts (Yamaha) a 22.8, quinta per il norvegese Kevin Horgmo (Kawasaki) a 29.1, sesta per il belga Lucas Coenen (Husqvarna) a 33.4.

Settimo il sudafricano Camden McLellan (Honda) a 40.1, ottavo l’olandese Roan Van De Moosdijk (Husqvarna) a 43.7, quindi nono l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 58.1, mentre completa la top10 lo svedese Isak Gifting (Gas Gas) a 1:11. Non va oltre la 21a posizione Alessandro Valeri (KTM) 1:37, mentre chiude in ultima posizione Lorenzo Ciabatti (KTM) che ha completato solo sei tornate.

Foto: Valerio Origo