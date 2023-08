Musetti-Kokkinakis oggi in tv: quando inizia, chi gioca prima, orario, programma, streaming

Una partita insidiosa. Oggi, mercoledì 9 agosto, Lorenzo Musetti sfiderà Thanasi Kokkinakis nell’incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Toronto. Un confronto non semplice per il toscano, pronto a giocarsi le sue chance sul cemento canadese per accedere agli ottavi.

L’avversario sarà rognoso: Kokkinakis infatti, proveniente dalle qualificazioni, ha dimostrato particolare confidenza con la superficie, sfruttandone al meglio tutte le caratteristiche.

La chiave per Musetti potrebbe essere quella di non concedere troppo campo all’australiano, facendo perno sugli scambi lungo la diagonale di rovescio. Giocare troppo lontano dalla riga di fondo consentirebbe invece a Kokkinakis di essere più pericoloso.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma di Musetti-Kokkinakis, secondo turno del torneo Masters 1000 di Toronto. La partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e Now.

CALENDARIO MUSETTI-KOKKINAKIS, ATP TORONTO

Mercoledì 9 agosto



Secondo match dalle ore 17.00 Lorenzo Musetti (Italia) vs Thanasi Kokkinakis (Australia)

In precedenza, a partire dalle ore 17.00 sul campo quattro, si giocherà: Marcelo Melo-John Peers e Sander Gille-Joran Viegen . A seguire toccherà alla partita di Musetti

PROGRAMMA MUSETTI-KOKKINAKIS: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse