Calendario Mondiali ciclismo su pista 2023 oggi: orari 9 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo una settimana di gare e di emozioni, la giornata di oggi, mercoledì 9 agosto, chiuderà il programma dei Mondiali di ciclismo su pista di Glasgow 2023. Ultimi quattro titoli iridati da assegnare, con la selezione azzurra che ha le ultime chance per rimpinguare un bottino di medaglie forse sotto le aspettative.

Si partirà direttamente con la sessione pomeridiana con le semifinali della sprint femminile, gara in cui l’unica azzurra presente Miriam Vece, è stata già eliminata. Spazio poi alle quattro prove dell’omnium femminile, con la decisiva corsa a punti che chiuderà il programma dei Mondiali. A rappresentare l’Italia ci sarà Letizia Paternoster, apparsa molto in forma nel quartetto.

Nel mezzo le fasi finali del keirin al maschile, che non vedranno alcun azzurro protagonista, e la corsa a punti maschile, a cui avrebbe dovuto partecipare Simone Consonni, fermato però da uno sciagurato infortunio nella giornata di ieri in allenamento. Non è stato ancora comunicato il nome di un eventuale sostituto.

Di seguito il il programma dettagliato ed il palinsesto tv e streaming per mercoledì 9 agosto, ultima giornata dei Mondiali 2023 di ciclismo su pista. Le gare saranno trasmesso in diretta tv ed in chiaro su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD, e per gli abbonati su Eurosport 1. Il servizio streaming sarà fornito da Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. Noi di OA Sport vi offriremo la consueta DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023 OGGI

Mercoledì 9 agosto

18.30 – Sprint femminile, semifinali

18.38 – Omnium femminile, scratch (Letizia Paternoster)

19.01 – Keirin maschile, quarti di finale

19.19 – Omnium femminile, tempo race (Letizia Paternoster)

19.33 – Sprint femminile, finali

19.41 – Keirin maschile, semifinali

19.58 – Omnium femminile, corsa a eliminazione (Letizia Paternoster)

20.15 – Corsa a punti maschile (?)

21.11 – Keirin maschile, finali

21.21 – Omnium femminile, corsa a punti (Letizia Paternoster)

MONDIALI CICLISMO SU PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 18.30 alle ore 20.30, a seguire Rai Sport HD; Eurosport 1

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Foto Lapresse