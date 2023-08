Sinner-Berrettini oggi in tv: quando inizia, chi gioca prima, orario, programma, streaming

Il derby che fa impazzire l’Italia. Oggi, mercoledì 9 agosto, alle ore 17:00 italiane si confronteranno al Masters 1000 di Toronto Jannik Sinner e Matteo Berrettini in un match valido per il secondo turno della competizione canadese. Un vìs-a-vìs da non perdere per tutti gli appassionati di tennis.

La curiosità infatti è alle stelle, e non soltanto nel nostro Paese. I due infatti si confronteranno per la prima volta dopo essersi quasi sfiorati lo scorso anno sempre in occasione del Canadian Open.

Da una parte, un talento puro in fase di esplosione, dall’altro un rivale che è riuscito a conquistare dei traguardi importantissimi. Due interpreti diversi, due caratteristiche diverse, per un incontro tutto da vivere.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma di Sinner-Berrettini, secondo turno del torneo Masters 1000 di Toronto. La partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e Now.

CALENDARIO SINNER-BERRETTINI, ATP TORONTO

Mercoledì 9 agosto



Quarto match dalle ore 17.00 Jannik Sinner (Italia) vs Matteo Berrettini (Italia)

In precedenza, a partire dalle ore 17.00 sul Grandstand, si giocheranno: Fritz-Humbert, Arnaldi-Medvedev, Zverev-Davidovich Fokina. A seguire toccherà al confronto tra Berrettini e Sinner.

PROGRAMMA SINNER-BERRETTINI: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse