MotoGP su TV8, GP Gran Bretagna 2023: orari, programma in chiaro qualifiche e Sprint Race

Come d’abitudine, per il Motomondiale la giornata più ricca d’azione dal punto di vista quantitativo è il sabato. Vero, la domenica è dedicata ai Gran Premi, dunque agli eventi clou del weekend. Cionondimeno, nel dì precedente si assiste alle qualifiche di tutte e tre le classi, alla Sprint di MotoGP e, quando sono previste, a entrambe le gare di MotoE!

Capitolo pole position. In MotoGP la scena è dominata da Francesco Bagnaia, che ne ha firmate ben 4 (Austin, Le Mans, Mugello, Sachsenring) a fronte dell’unica ottenuta dai fratelli Marc e Alex Marquez (rispettivamente Portimao e Rio Hondo), da Aleix Espargarò (Jerez) e da Marco Bezzecchi (Assen). Decisamente più equilibrata la situazione in Moto2, dove solo Sam Lowes e Alonso Lopez si sono ripetuti. La classe intermedia è un’eccezione, poiché anche in Moto3 c’è un uomo superiore a tutti gli altri sul giro secco, ovvero il giapponese Ayumu Sasaki, 4 volte il migliore in assoluto.

Se guardiamo alle Sprint, ovviamente riservate alla sola MotoGP, contiamo 3 vittorie per Bagnaia (Portogallo, Americhe, Italia), 2 per Brad Binder (Argentina, Spagna) e Jorge Martin (Francia, Germania), 1 per Bezzecchi (Olanda). Nessuno è, dunque, ancora riuscito a vincere due Sprint di fila! Cosa succederà a Silverstone? Per scoprirlo basterà essere in loco o seguire la giornata odierna in TV. Come?

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023 MOTOGP

TV A PAGAMENTO – Per ognuna delle tre classi, il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) e quello sportivo generalista Sky Sport Summer (201) trasmetteranno la diretta integrale delle qualifiche, della Sprint Race e degli odierni turni di prove libere di Silverstone.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta le qualifiche e la Sprint Race. Non è invece prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – L’evento britannico potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e Sprint Race sarà disponibile anche sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i singoli turni del Gran Premio di Gran Bretagna, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GUIDA TV8 MOTOGP IN CHIARO

SABATO 5 AGOSTO

Ore 11.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 13.00, Gara I Moto E – Diretta

Ore 13.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 14.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 16.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

Ore 17.15, Gara II Moto E – Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

SABATO 5 AGOSTO

Ore 09.40-10.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 10.25-10.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 11.10-11.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 11.50-12.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12.15-12.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 13.10, MotoE, GARA-I

Ore 13.50-14.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14.15-14.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14.45-15.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 16.00, MotoGP, SPRINT RACE

Ore 17.10, MotoE, GARA-II

REPLICHE SPRINT RACE SPORT MOTOGP

Replica Sprint Race MotoGP: 20.00 e 22.00 di sabato; 1.30, 4.15, 9.15 di domenica

REPLICHE QUALIFICHE SKY SPORT MOTOGP

Replica qualifiche MotoGP: 19.00, 21.00 di sabato; 0.30, 3.15, 8.30 di domenica

Replica qualifiche Moto2: 6.00 di domenica

Replica qualifiche Moto3: 23.45 di sabato

Foto: LiveMedia/Valerio Origo