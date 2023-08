MotoGP oggi, GP Gran Bretagna 2023: orari FP2, qualifiche e Sprint Race, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi sabato 5 agosto si disputano le qualifiche e la Sprint Race del GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Silverstone. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza per la Sprint Race del pomeriggio e per il Gran Premio di domani. Si preannuncia grande spettacolo in terra britannica, le prove libere del venerdì hanno messo in luce i primi equilibri del fine settimana e assisteremo a una grande lotta.

Attenzione al rischio pioggia, Francesco Bagnaia scenderà in pista da Campione del Mondo e da leader del campionato. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e TV8; in diretta streaming su Sky Go, NOW e TV8; in diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2023 OGGI

Sabato 5 agosto

09.40-10.10 Moto3, prove libere 3

10.25-10.55 Moto2, prove libere 3

11.10-11.40 MotoGP, prove libere 2

11.50-12.05 MotoGP, qualifiche 1

12.15-12.20 MotoGP, qualifiche 2

13.15-13.30 MotoE, gara-1

13.50-14.05 Moto3, qualifiche 1

14.15-14.30 Moto3, qualifiche 2

14.45-15.00 Moto2, qualifiche 1

15.10-15.25 Moto2, qualifiche 2

16.00-16.25 MotoGP, Sprint Race

17.10-17.30 MotoE, gara-2

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: prove libere di tutte le classi su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208); qualifiche di tutte le classi e Sprint Race su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) e TV8.

Diretta streaming: prove libere, qualifiche di tutte le classi e Sprint Race su Sky Go, NOW; qualifiche di tutte le classi e Sprint Race su TV8.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: MotoGP.com Press